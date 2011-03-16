رایزنی وزیر خارجه ایران با همتایان سوری و عراقی و معاون نخست وزیر کویت

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه اقدامات برای جلوگیری از روند خطرناک مداخلات کشورهای خارجی در بحرین عصر چهارشنبه بطور جداگانه با وزرای امور خارجه سوریه ، عراق و معاون نخست وزیر کویت تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگوها با تاکید بر حساسیت اوضاع در بحرین ، ضرورت توجه دادن به خطرات پیش رو در اثر ادامه روند جاری و نیاز به رایزنی کشورها در جهت جلوگیری از وقوع فجایع انسانی در بحرین مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین پیرامون اعتراض به روند ورود نیروهای خارجی و اشغال بحرین توسط سایر کشورها و تبعات و عواقب خطرناک آن در این گفتگوها رایزنی و تبادل نظر بعمل آمد.



شایان ذکر است قرار است ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه بزودی به تهران سفر نماید.

نامه دکتر صالحی به دبیرکل سازمان ملل ، ‌‌‌سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب



همچنین علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته طی نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حضور نظامی برخی کشورها در بحرین را به اطلاع مقامات سازمانهای مذکور رساند.

وزیر امور خارجه در این نامه طرح بهانه دخالت واحدهای نظامی کشورهای همسایه بحرین بنا به دعوت حکومت این کشور را فاقد وجاهت حقوقی و مشروعیت بین المللی دانسته و افزود: چگونه می توان پذیرفت که یک حکومت برای سرکوب شهروندان خود اقدام به دعوت از نیروهای نظامی خارجی نماید.

صالحی در این نامه دخالت نظامی در بحرین توسط هر کشور و با هر بهانه ای را براساس موازین بین المللی غیر قابل قبول خوانده و سازمان ملل متحد را برای دفاع از روح منشور و حمایت از حقوق اساسی ملت بحرین ملزم به اتخاذ تصمیمات فوری جهت رفع دخالت نظامی در امور داخلی این کشور دانسته است.



صالحی در خاتمه سکوت و بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال این اقدام را موجب نقض آشکار میثاق های بین المللی و ایجاد رویه ای نادرست در روابط بین الملل دانست.