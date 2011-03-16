46 نفر در مراسم چهارشنبه سوری در قزوین مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در حالیکه رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین ظهر چهارشنبه از کاهش مجروحان در

چهارشنبه آخر سال خبرداده بود تا پایان ساعات روز چهارشنبه و با پیگیری های انجام شده مشخص شد علیرغم آرامش حاکم در سطح شهر تعداد مجروحان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در این باره گفت: سی و چهار نفر از مجروحین حوادث چهارشنبه آخر سال توسط اکیپ های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده اند که این تعداد نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش داشته است.

مجید شلویری افزود: از این تعداد 27 نفر مرد و شش نفر زن بودند که 26 نفر آنان به صورت سراپایی مداوا شدند و هفت نفر نیز به علت شدت جراحات در مراکز درمانی بستری شدند.

به گفته رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از این تعداد مجروح 13 نفر دچارسوختگی، هشت نفر دچار حوادث چشمی و مابقی از ناحیه صورت، دست و پا دچار آسیب شده اند.

بیمارستان شهید رجایی قزوین که بعنوان مرکز فوریتهای پزشکی قزوین نیز محسوب می شود اعلام کرد طی شب گذشته (چهارشنبه سوری)، تعداد 12 نفر به صورت حضوری به این مرکز درمانی مراجعه کردند که چهار نفرآنان به علت شدت جراحات بستری و مابقی بصورت سراپایی مداوا شدند.

سال گذشته سی و یک نفر بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم و توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.



قزوین چهارشنبه آرامی را پشت سر گذاشت

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین هم در این باره گفت: چهارشنبه آخر سال در استان قزوین با همکاری مردم در کمال آرامش و امنیت برگزار شد.

سرهنگ رضا محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: چهارشنبه آخر سال شب گذشته بسیار بهتر و مطلوبتر از سال گذشته با کمترین حادثه و اقدامات پلیسی در قزوین برگزارشد.

وی افزود: در این مراسم فقط تعدادی نوجوان و جوان به صورت سطحی مصدوم شدند که به صورت سرپایی ویزیت و مداوا شدند و هیچ فردی نیز در طول برگزاری مراسم آتش بازی دستگیر نشد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین با اشاره به همکاری شهروندان قزوین تصریح کرد: همکاری مردم بسیار خوب و ارزشمند بود و از همه مردم استان تشکرمی کنیم که با ماموران امنیتی پلیس همکاری صمیمانه داشتند.

سرهنگ محتشمی از خانواده و گروههای مختلف مردم هم که با توجه به توصیه های پلیسی و احتیاط کامل با برگزاری مناسب جشن چهارشنبه سوری از حوادث ناگوار جلوگیری کردند تقدیر و تشکر کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در تعطیلات نوروزی به منظور جلوگیری از سرقت خودرو و منازل نسبت به رعایت توصیه ها و اقدامات ایمنی از جمله زدن قفل فرمان، قفل دربها و اطمینان از بسته بودن درب و پنجره منازل و اطلاع از خالی بودن واحدها به پلیس منطقه و محله از بروز مشکلات جلوگیری کنند.