آمانو خواستار اطلاع رسانی ژاپن درباره نیروگاه هسته ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای از لزوم اطلاع رسانی دقیق و لحظه ای درباره وضعیت نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما به این آژانس از سوی دولت ژاپن تاکید کرد.

وی تاکید کرد: ارتباط ما با ژاپن هنوز نیازمند مبادله قویتر اطلاعات است و من از این کشور خواسته ام اطلاع رسانی خود را بهبود بخشند. بنا بر اعلام توکیو، کارشناسان ژاپنی در حال بررسی وضعیت این نیرگاه برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو هستند.

آمانو اعلام کرد: هم اکنون تیمی 20 نفره از کارشناسان آژانس بخش امور اضطراری در حال تحلیل اطلاعات رسیده از ژاپن هستند، اما آژانس برای رسیدگی به این اطلاعات نیازمند تایید دولت ژاپن است.

این در حالی است که گفته می شود احتمالا 70 درصد میله های سوخت در راکتور شماره 1 و یک سوم این میله ها در راکتور شماره 2 آسیب دیده اند و دما در این دو راکتور در حال افزایش است. عاملی که ممکن است به انفجاری فاجعه بار در این نیروگاه منجر شود.

گفتنی است در بیانیه قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که مقامات ژاپنی آژانس را مطلع کردند مخزن انبار سوخت راکتور شماره 4 نیروگاه هسته ای فوکوشیما آتش گرفته و مواد رادیواکتیو در فضا منتشر شده اند.