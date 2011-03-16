حمایت شیعیان عربستان از قیام مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الراصد،شیعیان عربستانی در بیانیه ای اعلام کردند: مقامات بحرین به خاطر حفظ خود کشور را به اشغال بیگانه درآورده اند. همه وطن دوستی آنها باطل شد.

این بیانیه تاکید کرد: مقامات بحرینی به جای مصالحه با مردم و توجه به خواسته های آنها به سرکوب و کشتار آنها می پردازد. زمانی که پای منافع آنها و ادامه غارتگری شان در میان باشد کشور برای آنها بی اهمیت است.

در بیانیه فوق ضمن محکوم کردن اعزام نیروهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله نظامیان عربستان به این کشور این اقدام را مشارکت در قتل مردم توصیف شده است.



این بیانیه تصریح کرد: گزینه سرکوب مردم از سوی بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منجر به بدتر شدن اوضاع می شود ما انتظار طرح سیاسی از این کشورها داشتیم نه اینکه در سرکوب مشارکت کنند.

بیانیه مذکور ادامه داد: در شرایطی که ظالمان با یکدیگر همکاری می کنند ملتها باید همبستگی و همکاری با یکدیگر داشته باشند.

