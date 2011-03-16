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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

عشوری بازی با الشباب را از دست داد/ 700 تماشاگر الشبابی و 20 ایرانی

عشوری بازی با الشباب را از دست داد/ 700 تماشاگر الشبابی و 20 ایرانی

هافبک تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران به دلیل مصدومیت دیدار این تیم برابر الشباب عربستان را از دست داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، سینا عشوری به دلیل مصدومیت در آخرین لحظات دیدار تیمش برابر الشباب عربستان را از دست داد و از ترکیب 18 نفره این تیم خارج شد. البته به نظر می رسد این بازیکن 3 هفته از حضور در مسابقات دور باشد.

از سوی دیگر در حالی که کمتر از 30 دقیقه به آغاز دیدار تیم‌های الشباب عربستان و ذوب آهن ایران باقیمانده است، تنها 700 تماشاگر عربستانی در ورزشگاه حضور یافته اند و 20 تماشاگر ایرانی هم با پرچم‌های کشورمان در بخشی از ورزشگاه به تشویق تیم ذوب آهن مشغول هستند.

ساعتی پیش هم مسئولان باشگاه الشباب نماز جماعت را در کنار در ورودی ورزشگاه برگزار کردند. همچنین همانند شب گذشته مسئولان ورزشگاه با احترام ویژه با خبرنگاران ایرانی برخورد می کنند.

آخرین دیدار از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20 امشب به وقت محلی بین تیم‌های الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در ورزشگاه پرنس فیصل برگزار می‌شود.

کد مطلب 1275887

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