به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این حادثه را برای منطقه مضر دانست و تاکید کرد: این نیروها با شرکت در سرکوب مردم بحرین مرتکب جرم بزرگتری می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دوستانه دو کشور افزود: ایران و ترکیه از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دوستانه در عرصه‌های مختلف برخوردارند که باید در راستای منافع مشترک، از آنها بهره گیرند.

وی با اشاره به حوادث منطقه بر ضرورت رایزنی دو کشور تاکید کرد.

اومیت یاردیم سفیر ترکیه نیز در این دیدار بر اهمیت توسعه مناسبات دوستانه دو کشور تاکید کرد و نقش همکاری‌های پارلمانی را در این جهت بسیار با اهمیت دانست.