به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پایانی مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه تیم پرسپولیس در مصاف با ابومسلم به برتری دست یافت. پتروشیمی بندر امام با متحمل شدن شکست ارومیه را ترک کرد. هیئت والیبال کرمان نتیجه دیدار مقابل دانشگاه ازاد را از آن خود کرد.

جواهری بازرگانی گنبد مغلوب آلومینیوم المهدی بندرعباس شد و مصاف دو تیم سایپا و داماش در پایان 5 گیم رقابت با برتری نارنجی پوشان البرز به پایان رسید. ضمن اینکه در آغاز این هفته از رقابت ها تیم های پیکان و پیشگامان کویر یزد نیز موفق به شکست حریفانشان شده بودند. نتیجه بدست آمده از 7 دیدار برگزار شده در هفته پایانی رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* پرسپولیس 3 - ابومسلم 1

* ارومیه 3 - پتروشیمی بندر امام صفر

* هیئت کرمان 3 - دانشگاه آزاد 1

* سایپا 3 - داماش 2

* بازرگانی جواهری گند 2 - آلومینیوم المهدی 3

* پیکان 3 - کاله آمل 1

* پیشگامان کویر یزد 3 - ارتعاشات صنعتی صفر

هفته هفتم و پایانی نیم فصل دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با دیدار تیم های بانک کشاورزی و باریج اسانس کاشان به پایان می رسد. نتیجه این دیدار تعیین کننده تیم های پنجم و ششم گروه الف خواهد بود.

این در حالی است که شش تیم دیگر این گروه و نیز هشت تیم حاضر در گروه الف جایگاه نهایی خود در پایان مرحله دوره ای (رفت و برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور را مشخص کرده اند.

رده بندی این تیم ها به شرح زیر است:

گروه الف:

1- سایپا

2- باریج اسانس کاشان

3 - داماش گیلان

4- هیئت کرمان

5- بانک کشاورزی

6- پیشگامان کویر یزد

7- دانشگاه آزاد

8- ارتعاشات صنعتی

گروه ب:

1- پیکان تهران

2- کاله آمل

3- ابومسلم خراسان

4- ارومیه

5- پرسپولیس

6- آلومینیوم المهدی بندرعباس

7- پتروشیمی بندرامام

8- بازرگانی جواهری گنبد