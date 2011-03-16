به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، منصور ابراهیم زاده پس از تساوی چهارشنبه شب تیمش برابر الشباب در نشست خبری این دیدار گفت: فکر می کنم دروازه بان تیم الشباب چهره بازی بود زیرا در طول بازی شانس های مسلم را دفع کرد. آنها در بعضی دقایق بر بازی مسلط بودند اما در بیشتر زمان مسابقه تیم ذوب آهن، تیم برتر میدان بود و فرصت‌های گلزنی متعدد ما توسط دروازه‌بان الشباب دفع شد.

وی با بیان اینکه با قدرت در بازی های آینده کارمان را ادامه دهیم، در پاسخ به این سوال که"من مطمئنم شما از گروه صعود می کنید و فکر می کنید دیگر تیم صعود کننده کدام است" تصریح کرد: هنوز بازی ها به نیمه نرسیده و ممکن است تغییراتی ایجاد شود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن افزود: الامارات تیم خطرناکی است و شاید شانس صعود داشته باشد. ضمن اینکه الریان هم تیم خوبی است. الشباب هم به این دلیل ضعیف بود زیرا ما اجازه بازی و اجرای برنامه های تاکتیکی به آنها ندادیم، مسلما آنها در بازی های آینده با بازگشت کاماچو شرایط بهتری بدست می آورند.

وی در مورد اینکه چرا تیم‌های اصفهانی در هفته های اخیر موفق بوده اند و تیم های تهرانی نتیجه لازم را کسب نکرده اند، اظهار داشت: فکر می کنم هر گروهی نظم و برنامه داشته باشد به موفقیت می رسد. این نظم و برنامه رو در تیم‌های سپاهان و ذوب آهن می بینید. از مدیرعامل تا بازیکن کار خودشان را انجام می دهند.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: شاید به خاطر کسب امتیاز در عربستان همانند سال گذشته شرایط خوبی در جدول گروهی داریم که جایگاه خوبی است اما ممکن است در بازی های آینده شرایط فرق کند، پس باید با دقت بیشتری در مسابقات بعدی به میدان برویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار عربی که ضمن تحسین سازماندهی خوب تیم ذوب آهن از ابراهیم زاده پرسید، بهترین بازیکن زمین کدام بازیکن بود، گفت: همانطور که گفتم دروازه بان الشباب بهترین بود که البته بی دقتی بازیکنان ما در زدن ضربه نهایی هم عامل این موضوع بود. ما با نظم بازی کریم و هدفمان رسیدن به پیروزی و موفقیت بود اما در نهایت عملکرد دروازه بان حریفان و بی دقتی بازیکنان ما مانع از رسیدن به پیروزی شد.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب با تساوی بدون گل دو تیم در ورزشگاه پرنس فیصل به پایان رسید.