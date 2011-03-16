به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، انزو هکتور در پایان دیدار تیمش برابر ذوب آهن ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار پیچیده بود زیرا برابر تیمی قدرتمند و حرفه ای بازی می کردیم اما با برنامه ای که داشتیم در نهایت برابر این تیم به تساوی دست یافتیم.

وی با اشاره به غیبت کاماچو، احمد و نائف در این دیدار خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم بازیکنان زیادی را در این دیدار در اختیار نداشتیم.

سرمربی تیم الشباب عربستان در مورد اینکه از کسب نتیجه مساوی رضایت دارید؟ اظهار داشت: برای من اهمیت دارد که امروز یک امتیاز سخت از این بازی کسب کردیم و آن را مدیون همه بازیکنان هستیم. ضمن اینکه عبدالله بازیکن خوبی است اما در لیگ عربستان همه اعتقاد دارند بازیکن خوبی نیست اما امروز وی خلاف این مسئله را نشان داد و ستاره بازی بود.

وی با اشاره به تیم بنیادکار که بازیکنان بسیار بزرگی را دارد و در گذشته از از اسکولاری، دنیلسون و ریوالدو استفاده می‌کرد اما امروز هر دو بازی خودش را مساوی به پایان رسانده است، تصریح کرد: همه فکر می کردند بازی آسانی برای ذوب آهن است، اینگونه نبود اما بازی با تساوی به پایان رسید.

انزو هکتور با اشاره به خبرنگاران ایرانی تاکید کرد: اگر چند بازیکن اصلی ذوب آهن هم مصدوم شوند آیا فکر می کنید می تواند در مسابقات آینده نتیجه لازم را برای صعود به مرحله بعدی کسب کند؟

وی در ادامه در مورد اینکه چه زمانی مصدومیت بازیکنان این تیم به پایان رسیده و الشباب تیم واقعی اش را به میدان می فرستد، تصریح کرد: بزودی شرایط بد تیم الشباب به پایان می رسد و قول می دهم از گروه صعود خواهد کرد.

سرمربی تیم الشباب عربستان در پایان از اظهار نظر در مورد داوری مسابقه خودداری کرد.

دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب با تساوی بدون گل دو تیم در ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض به پایان رسید.