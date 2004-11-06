زمان اجراي پروژه هاي ساختماني دركشور چند برابر استاندارد جهاني است

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درگفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به افزايش زمان و هزينه ساخت پروژه هاي عمراني دركشوردرمقايسه با سايركشورها افزود: متاسفانه دركشورما به دليل ناكارآمدي مجموعه عوامل موثر در بخش ساخت و ساز، زمان وهزينه ساخت پروژه هاي عمراني چند برابركشورهاي ديگر است .

كامياربيات ماكو تصريح كرد: عدم داشتن مديران آگاه و آموزش ديده ، نيروي كارغيرمتخصص ، عدم اجراي روشهاي نوين و پيشرفته ساخت و ساز، استفاده كم ازتكنولوژي پيش ساخته سازي ونداشتن مصالح استاندارد ازعوامل موثردرافزايش زمان و هزينه اجراي پروژه هاي عمراني است .

وي با بيان اينكه داشتن مديريت آگاه و آموزش ديده يكي ازعوامل مهم درزمينه ساخت و ساز است تاكيد كرد: اين درحالي است كه عمده نيروي كارشاغل دربخش ساخت و سازنيز آموزش نديده اند و اين امرتاثيرزيادي بر اجراي سنتي عمليات ساخت و ساز در كشوردارد .

بيات ماكوعقب مانده بودن تكنولوژي ساخت بويژه درشهرها ،استفاده كم از قطعات پيش ساخته و درنهايت اجراي روشهاي سنتي را موجب افزايش زمان و هزينه ساخت و ساز دركشور دانست .

وي هزينه اجراي طرحهاي عمراني در كشوررا دو برابر ساير كشورها عنوان كرد و افزود: ناكارآمدي مجموعه عوامل توليد موجب افزايش زمان و درنتيجه افزايش هزينه اجراي پروژه هاي عمراني دركشورشده است .

گفتني است براساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مدت زمان متوسط اجراي پروژه هاي عمراني در كشور حدود 9 سال است كه اين رقم سه برابر ميانگين استاندارد جهاني است .

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