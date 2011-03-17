به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم بسکتبال کارگری خراسان رضوی با نام "شرکت صنایع شیمیایی گلدان طلا" توانست در رقابتهای بسکتبال قهرمانی کارگران کشور به مقام نایب قهرمانی دست یابد.



مسابقات بسکتبال قهرمانی کارگران کشور با حضور 10 تیم و در قالب دو گروه از چند استان کشور به مدت شش روز در سالن بسکتبال مجتمع ورزشی کارگران سمنان برگزار شده بود.



در این دوره از رقابتها نماینده کارگران استان خراسان رضوی با عملکردی مطلوب توانست پس از اصفهان بر سکوی دوم این رقابتها قرار بگیرد و نماینده سمنان نیز در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت.



به گفته مسئولان تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی، قرار است طی مراسمی که اوایل سال 90 با حضور تیمهای موفق کارگران این استان برگزار می شود از اعضای این تیم کارگری نیز تقدیر به عمل آید.