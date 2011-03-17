مطالبه رهبری در مورد همت مضاعف و کار مضاعف 100 درصد محقق نشد

حجت الاسلام علیرضا کرمی در حاشیه گردهمایی خبرنگاران بسیجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آخرین روزهای سال همت مضاعف و کار مضاعف، اظهار داشت: آنچه که مقام معظم رهبری در این زمینه می خواستند کاملا محقق نشده است.

وی ادامه داد: مسئولان و دولتمردان تمام تلاش خود برای تحقق خواسته های رهبری در سال همت مضاعف و کار مضاعف انجام دادند ولی آن چیزی که مد نظر رهبری بود 100 درصد محقق نشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان به تلاشهای انجام شده در این نهاد اشاره کرد و گفت: در حوزه سپاه پاسداران تلاش بر این بود که به نقطه مطلوب برسیم و قدم های خوبی هم در این زمینه برداشته شد و ما امیدواریم در آینده شاهد نتیجه این تلاشها باشیم.

خاورمیانه اسلامی در راه است

حجت الاسلام کرمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موج بیداری شکل گرفته در منطقه، بیان داشت: این موج بیداری نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران و وجود سران دیکتاتور در جهان اسلام است.

وی با تاکید بر اینکه مردم جهان تلاش خود را در راستای اصلاح حکومت ها به کار گرفتند، یادآور شد: این انقلابها برای تحقق خواسته های مردم در راستای ایجاد نظامی اسلامی و مردمی شکل گرفته است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: در حالیکه دشمنان به دنبال خاورمیانه بزرگ با رهبری رژیم صهیونیستی بود امروز ما شاهد تشکیل یک خاورمیانه بر مبنای اسلام هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان همه تلاش خود را در این زمینه معطوف کرده بودند، بیان داشت: اما آنچه که از این موضوع به دست آمد خلاف چیزی بود که استکبار جهانی به دنبال آن بود.

حجت الاسلام کرمی با تاکید بر اینکه خاورمیانه اسلامی پیش رو است، افزود: حرکت خاورمیانه به این سمت از توفیقات انقلاب اسلامی ایران است.

راهبرد خبرنگاران در جنگ نرم علم، عمل و تقوای الهی است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ نرم و نقش رسانه ها در این صحنه، عنوان کرد: بعد از ناکامی های دشمنان در جنگ هشت ساله و حمله های منافقین، امروز استکبار جهانی از همه ابزارهای خود در حوزه رسانه و اینترنت استفاده می کند تا فضای ایران را ملتهب نشان دهد.

حجت الاسلام کرمی با اشاره به نقش توطئه های دشمنان در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، افزود: استکبار و در راس آنها آمریکا و انگلیس در این جریانات به دنبال ایجاد ناامنی در کشور بودند که جز شکست چیزی عاید آنها نشد.

وی با تاکید بر نقش خبرنگاران در صحنه نبرد نرم، گفت: در جامعه اسلامی خبرنگار به عنوان فردی فعالیت می کند که رابط بین مردم، مسئولین و جهان است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تصریح کرد: راهبرد خبرنگاران در جنگ نرم علم، عمل و تقوای الهی است که باید خود را با آنها تجهیز کنند تا بتوانند اخبار غلط دشمنان را خنثی کنند.

کاروانهای راهیان نور، یک حرکت فرهنگی تاثیرگذار

حجت الاسلام کرمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند اعزام های کاروانهای راهیان نور، یادآور شد: اعزام این کاروانها یک حرکت فرهنگی تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه متولیان این حرکت فرهنگی به بخشی از اهداف خود رسیده اند، خاطر نشان کرد: این در حالیست که حتی افرادی نیز که از خارج کشور در فضای معنوی جبهه ها قرار می گرفتند و سرزمین لاله ها را می دیدند خود به خود دچار تحول می شدند.