337 زندانی جرادم غیر عمد در گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید طالبی صبح پنجشنبه در نشست این ستاد افزود: این ستاد در سال جاری موفق شد با کمک های دریافتی از محل ستاد دیه کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهاد ریاست جمهوری و خیران استان این تعداد مددجویان را آزاد کند.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود انشاالله در چند روز باقی مانده از سال نیز تعداد 40 نفر دیگر از مددجویان جرائم غیر محبوس در زندانهای استان به همت ستاد دیه استان آزاد شوند.

طالبی در ادامه افزود: برای آزادی این تعداد از مددجویان جرائم غیرعمد حدود 30 میلیارد ریال هزینه شد.

مدیرعامل ستاد دیه گلستان بیان داشت: این اعتبارات بصورت بلاعوض از محل کمک های ستاد دیه، کمیته امداد، نهاد ریاست جمهوری و خیران پرداخت شده است.



وی از همه مسئولان، نهادها، ادارت و مردم خیری که یاری رسان ستاد دیه هستند، قدردانی کرد.