افزایش لحظه به لحظه شهدا/ بازداشت "حسن المشیمع"

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که بیمارستان السلمانیه تحت محاصره نیروهای امنیتی و نظامی بحرین قرار دارد و با کمبود مواد دارویی و کمک های پزشکی مواجه است.

معترضین بحرینی شب گذشته علیرغم اعلام حکومت نظامی در این کشور علیه رژیم دیکتاتوری تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی بحرین به خشونت کشیده شد. در این درگیری 6 تن از معترضین کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از "خلیل مرزوق" نماینده مستعفی جمعیت "الوفاق" بحرین گزارش داد که مسئولان این کشور شب گذشته 6 تن از رهبران مخالفان را بازداشت کردند.

این افراد عبارتند از: "ابراهیم شریف" (اهل تسنن)، "عبدالوهاب حسین"، "حسن الحداد"، "حسن مشیمع"، "عبدالهادی المخوضر" و "عبدالجلیل السنکیس" که همگی از شیعیان بحرین هستند.

حسن المشیمع از رهبران جنبش مخالف موسوم به "حق" محسوب می شود که اخیرا برای مشارکت در قیام مردمی بحرین به این کشور بازگشته بود.

مشیمع ژوئن سال گذشته میلادی زمانی که برای انجام معاینات پزشکی به لندن سفر کرده بود به طور غیابی و به اتهام جعلی تاسیس یک سازمان تروریستی به همراه 25 فعال شیعه محاکمه شد.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی و امارات برای مشارکت در سرکوب خونین قیام مردمی بحرین به این کشور نیرو اعزام کرده اند به طوری که عربستان تاکنون بیش از هزار و امارات 500 نظامی خود را روانه بحرین کرده اند.