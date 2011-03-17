نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی با توجه به چالشهای پیش رو در زمینه انرژی و در راستای اصلاح الگوی مصرف تهیه شده است.
هدف طراحان کاهش هزینههای اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی و همچنین افزایش بهرهوری انرژی، صیانت از ذخایر خدادادی و کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست عنوان شده است.
مواد (39) و (49) مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» واجد ابهام شناخته شده است. همچنین شورا تذکر داده است که در ماده (9) مصوبه، باید تصریح شود که اصلاح اساسنامه شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در صلاحیت هیئت وزیران است.
در گزارش این مرکز تصریح شده است: ایراد شورای نگهبان به مواد (39) و (49) عدم تصویب اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» است. از آنجا که اساسنامه این شرکت به تصویب نرسیده است، شورای نگهبان بارها در بودجههای سنواتی به آن ایراد گرفته است.
همچنین با توجه به اینکه بهموجب ذیل اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، تصویب و تبعاً اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و در صورت تفویض به دولت در صلاحیت هیئت وزیران است، شورای نگهبان تصریح به این صلاحیت را در ماده (9) ضروری تشخیص داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه پیشنهاد کرده است: با توجه به مطالب بیان شده ایراد شورای نگهبان در رابطه با ابهام «شرکت ملی گاز ایران» وارد بهنظر میرسد.
نظر بهمراتب فوق، راهکارهای زیر جهت رفع ایراد شورا پیشنهاد میشود:
ـ در رابطه با ایراد ابهام «شرکت ملی گاز ایران» در مواد (39) و (49)، با توجه به اینکه اساسنامه این شرکت به تصویب نرسیده است و شورای نگهبان بارها در بودجههای سنواتی به آن ایراد گرفته است و با توجه به رویه موجود، پیشنهاد میشود در ماده (39) پس از عبارت «مسکن و شهرسازی»، عبارت «شرکت ملی گاز ایران» به واژه «وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن» اصلاح شود.
ـ همچنین در ابتدای ماده (49) بجای عبارت «شرکت ملی گاز ایران» از عبارت «وزارت نفت» استفاده شود.
ـ در راستای تأمین نظر شورای نگهبان ضروری است در ابتدای ماده (9) مصوبه بجای واژه «پتانسیل» از واژه «ظرفیت» استفاده شود و عبارت «در چارچوب قوانین مربوطه نسبت به اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینهسازی مصرف سوخت اقدام نماید» بهعبارت «پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، را تهیه کرده و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد»، اصلاح گردد.
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