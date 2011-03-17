سرپرستان خانوار برای تایید نهایی شماره حساب به بانکهای عامل مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی شهابی صبح پنج شنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون از مجموع پنج میلیون و 950 هزار نفر جمعیت استان 96.26 درصد از خانوارها فرم اطلاعات خانوار را تنظیم کرده اند.

وی افزود: برای این افراد بیش از یک میلیون و 468 هزار حساب در بانک های عامل افتتاح شده که این رقم 88 درصد جمعیت استان را در بر می گیرد.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی گفت: تعداد 9 هزار و 544 خانوار موفق به ثبت شماره حساب در سایت مربوطه شده اند که تاکنون یارانه به حساب آن ها واریز نشده است.

شهابی از این افراد خواست، برای رفع اشکال و تایید نهایی به بانک های عامل مراجعه کنند تا نسبت به واریز یارانه به حساب آنان اقدام شود.

جمع مبلغ واریزی یارانه در استان در مرحله اول حدود چهار هزار میلیارد ریال و در مرحله دوم چهار هزار و 447 میلیارد ریال بوده است.