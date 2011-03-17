نقش فقها در انتقال بدون دخل و تصرف معارف دین به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی خزاعی در مراسم افتتاح ساختمان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه‌(س) نهبندان که با حضور مسئولان استان خراسان جنوبی برگزار شد، حوزه‌های علمیه را سنگرهای اصلی ترویج و اشاعه معارف اسلامی و معنوی دانست و گفت: حوزه‌ها مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات هستند.



وی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه از دیرباز مرکز تعلیم و تربیت طالبان دینی و مبلغان اسلامی و مهم‌ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات، انحرافات و کج‌روی‌ها بوده است.



وی با بیان اینکه علمای بزرگ اسلام در همه عمر خویش باید مسائل حلال، حرام، شرعی و غیرشرعی الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کنند، تصریح کرد: اگر این فقها و روحانیون نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اخلاقی برای آحاد مردم تبیین می‌شد.



امام جمعه نهبندان ادامه داد: خداوند را به دلیل بصیرت دینی مردم که نشان از زحمات قشر روشنگر روحانی و روشنفکر است شاکریم و امروز به سبب همین بصیرت و نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهامت پیام‌های انقلاب و نظام اسلامی در سراسر این دنیا صادر شده و جنبش‌ و تحرکات اسلامی را رقم زده است.



نقش حوزه‌های علمیه در آگاه سازی و بصیرت بخشی مردم به ویژه جوانان



وی با اشاره به اینکه حوزه‌های علمیه در آگاه‌سازی و بصیرت‌بخشی مردم به ویژه نسل جوان جامعه نقشی مؤثر دارند، افزود: وجود این امکان دینی و معنوی یکی از برکات نظام اسلامی محسوب شده و بعد از انقلاب اسلامی به آن توجه ویژه شده است.

ایجاد حوزه‌های علمیه سبب تقویت و افزایش سطح علوم دینی و معنوی مردم می‌شود



خزاعی ایجاد حوزه‌های علمیه برادران و خواهران در شهرستان نهبندان را سبب تقویت و افزایش سطح علوم دینی و معنوی مردم منطقه دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند باید بانوان جامعه در کنار مردان به ایفای نقش در عرصه‌های مختلف بپردازند.



امام جمعه نهبندان با بیان اینکه تا پایان سال تحصیلی جاری مدرک سطح دو (کار‌شناسی) خواهران حوزه علمیه فاطمیه (س) نهبندان اعطا می‌شود، گفت: در این حوزه علمیه تاکنون با حداقل امکانات بیشترین بهره‌برداری صورت گرفته است و اکنون شاهد افتتاح ساختمان آن هستیم.



مسئولان در ارتباط با حوزه‌های علمیه اهتمام و توجه بیشتری نمایند



وی اظهار داشت: اگر چه مسئولان باید به مراکز آموزش عالی توجه ویژه داشته باشند اما در مقابل باید بیشتر از گذشته در ارتباط با حوزه‌های علمیه اهتمام و توجه داشت و امروزه شاهدیم که حوزه‌های علمیه با کمترین امکانات و زیرساخت‌ها بیشترین بهره‌دهی را در مباحث علوم و تربیت اسلامی دارند.



وی هدف از برگزاری این مراسم و دعوت از دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان نهبندان را ترویج و تعمیق معارف اسلامی و جایگاه حوزه در دین مبین اسلام دانست و تصریح کرد: تمامی افراد باید اطلاع‌رسانی مناسبی در ارتباط با حوزه و سوق دادان جوانان مستعد به این مراکز اسلامی داشته باشند.



مسئولان درصدد ترویج فرهنگ وقف در مورد حوزه‌های علمیه باشند



در این مراسم همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از یک حوزه وقفی پا به عرصه گذاشت، گفت: تمامی مسئولان باید درصدد ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ وقف در مورد حوزه‌های علمیه در سطح جامعه باشند.



روحانیون و مبلغان در نهادینه ساختن فرهنگ وقف اهتمام کنند



حجت‌الاسلام حمزه جمالی با بیان اینکه در سطح مدارس و دانشگاه‌ها باید در متون درسی و کتاب‌ها واحدهایی از فرهنگ وقف تدوین شود، تصریح کرد: در سطح حوزه‌ها هم باید به این ارزش و فرهنگ اسلامی بیشتر از گذشته توجه شود و روحانیان و مبلغان نیز به نهادینه ساختن این فرهنگ اهتمام جدی داشته باشند.



بیشترین سهم در ثبت و ضبط معارف اسلامی و ترویج آن‌ها با حوزه‌های علمیه بوده است



وی افزود: حوزه‌های علمیه علیرغم همه کمبود‌ها و سختی‌ها و مخالفت‌های سلاطین و ستمگران بیشترین سهم را در ثبت و ضبط آثار، معارف اسلامی و تبلیغ و ترویج آن‌ها در بین مردم داشته‌اند و در این راه شهدای متعهد و گرانقدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم کرده‌اند.



جمالی ادامه داد: در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی علمای اسلام نخستین کسانی بودند که به قیام علیه زورگویان و مستکبران برخاسته و جامه شهادت و حراست از اسلام را بر تن کردند.



لازم ذکر است ساختمان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه‌(س) نهبندان در زمینی به مساحت ۱۲هزار و ۶۰۰ متر مربع احداث شده است که فاز نخست آن با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

