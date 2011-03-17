اولین اجرای زنده نمایش رادیویی با حضور مخاطبان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، استودیو 8 رادیو صبح امروز 26 اسفند پذیرای اولین اجرای زنده نمایش رادیویی با حضور محمد حسین صوفی معاون صدا ، محمود زنده نام مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو، مخاطبان، هنرمندان و کارشناسان بود.

این نمایش به نویسندگی رویا افشار و کارگردانی صدرالدین شجره با تنظیم رادیویی شهرام میرشکاک ، سردبیری حسین قلعه قوند، تهیه کنندگی طیبه محمد علی و بازی رضا عمرانی ، ماندانا اصلانی ، سعیده فرضی، فریبا مختصص و مژگان عظیمی اجرا شد.

بعد از نمایش با سرپرستی صدرالدین شجره ، عبدالمحمد طاهری و محمدی یزدی کارشناسان به سئوالات مخاطبان پاسخ دادند.

محمد حسین صوفی معاون صدا بعد از پایان نمایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تاثیر نمایش‌های زنده رادیویی گفت: توجه به عنصر مخاطب و سرمایه انسانی جزو اولویت های ما در رادیو است. سعی می کنیم همیشه ارتباط خوبی با مخاطبان داشته باشیم و با توجه به نظرات ، دیدگاهها و ذائقه آنها برنامه سازی کنیم.

وی افزود: ما قصد داریم با ارتباط چهره به چهره با مخاطبان برنامه سازی کنیم به همین دلیل در پایان سال 89 اجرای زنده نمایش رادیویی "اسباب بازی" هدیه ای از سوی مرکز هنرهای نمایشی رادیو به مخاطبان بود. امیدواریم بتوانیم با حل آسیب های اجتماعی و از طریق نمایش رادیویی با مردم در ارتباط باشیم.

معاون صدا درباره برنامه های سال آینده گفت: ما در حال حاضر 20 شبکه رادیویی داریم و در سال جدید سعی می کنیم با انواع ساختارها برنامه های متنوعی را برای مخاطبان تهیه و پخش کنیم.

صوفی در پایان عنوان کرد: از رویکردهای سال آینده می توانم به راه اندازی شبکه های رادیویی "تلاوت"، "آموزش" و "نمایش" اشاره کنم همچنین شبکه ها به لحاظ پوشش تقویت می شوند تا مخاطبان با کیفیت بهتری شبکه های مختلف رادیویی را دریافت کنند.