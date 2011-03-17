اجرای دورکاری در استان قزوین موجب استفاده بهینه از منابع دولتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ،عباسعلی درافشانی ظهر پنجشنبه در چهارمین جلسه کمیسیون تحول اداری استانداری اظهارداشت: دور کاری یا کار در خانه فرصتی برای روان تر کردن کارها بخصوص در حوزه هایی مانند مطالعات اجتماعی، اقتصادی و پژوهش ها است که باید تمرکز و جدیت بیشتری در اجرای آئین نامه دورکاری به کار گرفته شود.

وی ضمن تشکر از واحدها جهت همکاری در فرآیند ارزیابی عملکرد استانداری تصریح کرد: باید شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری جهت آمادگی و رفع نقاط ضعف و اقدام اصلاحی در راستای بهبود به حوزه های مربوطه ارسال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه ها تکلیف قانونی است و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاهها می بایست بر اساس شاخصهای ارسالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه سید رسول جزدره ئی مدیرکل اداری و مالی استانداری گفت: موضوع استقرار دولت الترونیک و توسعه خدمات الکترونیک در ردیف ضروریات دستگاههای اجرایی است و استانداری در این زمینه مستثی نبوده و باید سرآمد و گره گشای سایر دستگاهها باشد.

وی با اشاره به طرح بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد استانداری تصریح کرد: پس از بررسی نقاط قوت و ضعف بدست آمده از ارزیابی عملکرد استانداری در سنوات گذشته لازم است با بهره گیری از نقطه نظر مدیران، عملکرد استانداری بهبود یافته و رتبه بهتری را کسب کند.

در ادامه محمد رضا نصرآبادی مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات ضمن ارائه گزارش تشکیل جلسه رابطین دفاتر، با تاکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک در ارزیابی عملکرد اظهار داشت: طبق برنامه پنجم توسعه می بایست صد درصد خدمات دولت به صورت الکترونیک انجام شود.

وی در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی استانداری به مردم یادآورشد: در استانداری چهار خدمت مشخص شده است که در آینده نزدیک به شکل الکترونیک به مردم ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری تصریح کرد: این خدمات شامل ثبت شکایات مردمی توسط دفترارزیابی عملکرد، ملاقات با مدیران، اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و در نهایت رسیدگی به امور بهره برداری معادن شن و ماسه است.