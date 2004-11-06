هماهنگ كننده روابط برلين - واشنگتن : اعمال تغييرات در دولت جديد آمريكا ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، " كارستن ويگت " هماهنگ كننده رابطه برلين - واشنگتن درادامه اين گفتگو در خصوص پيروزي "جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا درانتخابات رياست جمهوري آمريكا خاطر نشان ساخت : برخي شرايط سبب مي شود ميان ملتها ودولتها تفاوت قائل شد واكنون اين مسئله درمورد آمريكا صدق مي كند.

" ويگت"همچنين افزود : برلين مجبوراست با هررئيس جمهوري انتخابي ازسوي مردم آمريكا ارتباط برقراركرده و براي تقويت اين رابطه نيز تلاش نمايد .

هماهنگ كننده روابط برلين - واشنگتن در ادامه اين گفتگو با اشاره به لزوم برخي تغييرات دردولت جديد آمريكا تصريح كرد : اكنون زمان آن فرا رسيده تا بوش در دور دوم رياست جمهوري خود به منظور جلب نظر جامعه بين المللي تغييرات بنيادين و اساسي را ايجاد نمايد .

" كارستن ويگت " همچنين درباره روابط آتي آمريكا و اروپا خاطر نشان ساخت : آمريكا بايد از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را كرده و درصدد تقويت روابط خود با كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي اروپا بر آيد .

هماهنگ كننده روابط برلين - واشنگتن درخصوص تغييرسياست برلين دربرابرعراق درواكنش به درخواستهاي پي درپي آمريكا مبني بر افزايش حمايتهاي آلمان گفت : آلمان هيچگاه اقدام به اعزام نيروي نظامي به عراق نخواهد كرد .

اين در حالي است كه تمام توان و تلاش خود را براي برگزاري انتخابات آتي عراق بكارخواهد گرفت زيرا اين انتخابات در تعيين سرنوشت و بروز تغيير اساسي در اين كشور نقش مهمي ايفا خواهد كرد .

وي در خصوص بروز مسئله ضد آمريكايي در سطح جهان اظهار داشت : به عقيده من انتخاب مجدد بوش بعنوان رئيس جمهوري آمريكا مي تواند در كنار تداوم سياستهاي گذشته سياستهاي جديدي را به همراه داشته باشد .

رئيس جمهوري آمريكا كه همواره داعيه برقراري دمكراسي و امنيت در جهان را در سر مي پرواند بايد به اين مسئله نيز آگاهي داشته باشد كه براي تحقق چنين امري به كمك ، حمايت و پشتيباني ساير كشورها نيازمند است .