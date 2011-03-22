طبیعت لرستان، قطعه ای از بهشت ناب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساسی ترین عوامل موثر در نوع معیشت ساکنین هر منطقه موقعیت جغرافیایی آن است که استان لرستان به علت موقعیت خاص اقلیمی از یک تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است.

در شمال و شمال غربی و شرق استان لرستان به دلیل ارتفاعات دو هزار متر به بالا، ریزشهای جوی به طور عمده به صورت برف بوده و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است.

بیشترین میزان بارندگی در این نواحی که در فصول پاییز، زمستان و بهار صورت می گیرد بین 600 تا 800 میلی متر در سال است. حداکثر و حداقل درجه حرارت در این نواحی به ترتیب 22 + و 7- درجه سانتی گراد است.

شهرستان بروجرد و بخش های شمالی شهرستان خرم آباد، الشتر، چغلوندی، دلفان، شمال زاغه، بخش های میانی حومه الیگودرز در این ناحیه آب و هوایی واقع شده اند.

این در حالی است که در نواحی مرکزی استان لرستان و در حد فاصل دو نوار سردسیر و گرمسیر آب و هوای مدیترانه ای به صورت نوار پهنی از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است.

طبیعت لرستان - اشترانکوه

این منطقه دارای زمستانهای ملایم و تابستانهای نیمه گرم است. ریزشهای جوی اغلب به صورت باران در فصول پاییز و زمستان و به میزان قابل توجهی در بهار صورت می گیرد.

شهرستان خرم آباد ، قسمتهایی از بخش ززو مازو و مرکز شهرستان الیگودرز و بطور کلی قسمتهای مرکزی استان لرستان جزو این ناحیه محسوب می شوند.

همچنین نواحی جنوب و جنوب غربی لرستان به علت همجواری با جلگه خوزستان و مناطقی از استان ایلام دارای زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم می باشد. آب و هوای مساعد، زمستان این نواحی را بصورت قشلاق مناسبی برای عشایر لرستان و استانهای همجوار درآورده است.

لرستان، سرزمین کوههای سر به فلک کشیده

لرستان سرزمینی کوهستانی است و کوه ها نیمی از مساحت آن را پوشانیده اند. در این استان 35 قله با ارتفاع بیش از سه هزار متر وجود دارد.

مرتفع ترین قلل استان لرستان در ناحیه شرقی و جنوب شرقی این استان واقع شده است. اشترانکوه با حدود 4050 متر ارتفاع از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته و دارای قلل متعدد می باشد.

این کوهها در تمام سال پوشیده از برف هستند و از منابع آبی مهم استان به شمار می روند و دریاچه های زیبای این کوهها در حوزه آبریز رودخانه دز قرار دارند.

در شمال استان لرستان کوههای مرتفع از قبیل گرین با 3623 متر، رخاش با 3592 متر، میش پرور با 3587 متر و خرگوشناب وجود دارد. این کوهها در حد فاصل بروجرد و الشتر قرار گرفته و به صورت سدی ارتباط بخش شمال غربی با شمال شرقی را از یکدیگر قطع نموده است.

همچنین رشته کوهی که بخش میانی شهر خرم آباد را در برگرفته ، سفید کوه نام دارد. این کوه که در شمال غربی شهر قرار گرفته است از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد و ارتفاع آن 2931 متر است و کوه هشتاد پهلو با 2991 متر در این ناحیه قرار دارد.

کوههای موجود در غرب استان که شهرستان کوهدشت را در بر گرفته اند به طور عمده به صورت موازی در جهت شمال غرب به جنوب شرق امتداد یافته اند که مهمترین آنها عبارتند از کوه هنجیس با 2642 متر، پشتکوه با 2002 متر، مله کوه با 2004 متر، کوه بلوران با 1902 متر ارتفاع هستند.

لرستان، زادگاه دشت های سرسبز و هموار

این در حالی است که لرستان یکی از استانهایی است که د ارای دشت های هموار و سرسبز فراوانی برای طبیعت گردان است.

از جمله دشت های استان لرستان می توان به دشت سیلاخور، دشت الیگودرز، دشت الشتر، دشت کوهدشت و دیگر دشتهای پراکنده این استان اشاره کرد.

دشت سیلاخور در شمال شرقی استان لرستان واقع شده است و دو شهر بروجرد و دورود را در منتهی الیه شمال و جنوب خود در بر گرفته است. دشت سیلاخور با قریب 70 هزار هکتار مساحت وسیعترین دشت استان است.

دشت الیگودرز نیز در شرق استان لرستان واقع شده و بالغ بر 60 هزار هکتار مساحت دارد و در ارتفاع بیش از 1500 متر از سطح دریا قرار دارد.

دشت الشتر در شمال استان و در میان مناطق کوهستانی با ارتفاع بالاتر از 1500 متر قرار گرفته است. این دشت بستر پر تراکم ترین نقاط روستایی کم جمعیت استان به شمار می رود و مساحت آن بالغ بر 30 هزار هکتار است.

دشت کوهدشت نیز در غرب استان لرستان واقع شده است و در ارتفاعی بین 1000 تا 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. مساحت این دشت بالغ بر 40 هزار هکتار است.

طبیعت لرستان

همچنین در این استان دشتهای پراکنده و کم عرضی نیز وجود دارند که به طور عمده در طرفین رودخانه های مهم لرستان قرار گرفته اند. از جمله این دشت ها می توان به دشت کرگاه در جنوب خرم آباد، دشت ازنا در شرق خرم آباد، چغلوندی، نورآباد، طرهان و خاوه در شمال استان، رومشکان در جنوب و جایدر در جنوب غربی این استان اشاره کرد.

لرستان، بستر خروش رودخانه های پر آب ایران

پر آب ترین حوزه های آبریز ایران در خاک و پهنه جغرافیایی استان لرستان وجود دارد که این امر موجب ایجاد طبیعتی سرسبز و بهشت وار در این قطعه از سرزمین ایران شده است.

در استان لرستان بیش از 33 رودخانه دائمی جریان دارد که بر اساس حوضه آبریز به سه دسته اصلی تقسیم می شوند. رودهای حـوضـه دز و رودهـای حوضـه کـرخه در مجـموع 96 درصـد سطح استـان را دربـر مــی گیرند و رودهای حوضه مرکزی که سطح کوچکی از شرقی ترین قسمت استان را به خـود اختصاص داده اند.

رودخانه سزار، تیره، رودخانه بختیاری، سرخاب، کشور، سبز، چم چیست، اسک، رودخانه الیگودرز و ازنا از جمله رودخانه های حوضه آبریز دز هستند.

رودخانه سیمره، کشکان، کهمان، دره شهر، گند، خرم آباد و گرگانه نیز حوضه آبریز کرخه را تشکیل می دهند.

این در حالی است که وجود این رودخانه های بزرگ و پر آب موجب ایجاد آبشارهای منحصر به فردی در مسیر جریان این رودخانه ها در دل صخره های این استان شده است.

در حال حاضر بالغ بر 50 آبشار بزرگ و کوچک در پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده ای از این آبشارها در مسیر رودخانه های این استان قرار گرفته اند.

لرستانی، مهد جنگل های انبوه و مراتع بکر

وجود رودخانه ها، تالابهای منحصر به فرد، دریاچه های وسیع، کوههای سربه فلک کشیده، دشت های فراخ و آبشارهای منحصر به فرد ویژه گی های خاص پهنه لرستان است که با گذاشتن قطعه جنگل های انبوه و مراتع بکر پازل این بهشت زیبا تکمیل می شود.

بنابر این گزارش نیمی از مساحت استان لرستان پوشیده از جنگل و مرتع است. سطح جنگل های این استانبیش از750 هزار هکتار است که به این وسعت حدود یک میلیون و 250 هزار هکتار مرتع را نیز باید اضافه کرد.

پـوشش گیـاهی منطقه لـرستـان ازگونه های مختلف و متنوع گیاهی است. در برخی دامنه ها جنگل های مختلف و پراکنده و در برخی دیگر جنگل های انبوه دیده می شود.

بیشتر جنگل های لرستان از نوع بلوط است. پراکندگی درختان بنه، بادام و بلوط بر اساس ارتفاع از سطح دریا تغییر می کند و دیگر انواع درختان جنگلی این استان عبارتند از زالزالک، پسته وحشی، مازو، زیتون، گلابی وحشی، شن، تاک، ارجن، نارون، انجیر، گردو، انار، آلبالو وحشی، مو، زبان گنجشک، توت، کر انجیر، ون و ارغوان.

اکثر جنگل های لرستان در کوههای هشتاد پهلو، سفید کوه، نورآباد، الشتر، کوههای بلوران، خاوه، کوه شاه نشین، اژگن، کوه تخت و ززوماهرو پراکنده است.