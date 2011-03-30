بررسی10 قول و وعده رئیس جمعیت هلال احمر در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه پس از انتصابش به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر کشور با حضور در خبرگزاری مهر و پاسخ به سوال خبرنگاران قول و وعیدهایی را برای بهبود وضعیت جمعیت عنوان کرد که امروز در آستانه یک سالگی مسئولیتش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملی شدن وعده هایش پاسخ داد.

*قول اول: املاک هلال احمر را از دست دولتیها پس می گیرم

- پاسخ فقیه: با توجه به پراکندگی و گستردگی املاک و مستغلات جمعیت برنامه‌ریزی مناسبی جهت ساماندهی املاک و به منظور بهره‌برداری بهینه از آنها صورت داد.

جمعیت در این راستا با تشکیل کارگروههای تخصصی و کارشناسی اعم از کمیسیون دائمی شورایعالی و کمیسیون سازماندهی املاک برای اتخاذ برخی تصمیمات در سراسر کشور فعالیت خودش را برای ساماندهی امور مربوط به املاک آغاز نمود.

گفتنی است این کمیسیون از زمان تشکیل در سال 85 به مدت چهارسال تعداد پنج جلسه جهت رسیدگی به املاک برگزار نموده بود که در مدت 9 ماه پایانی سال 89، تعداد 15 جلسه در این مورد تشکیل شد و 37 مورد از املاک تحت رسیدگی قرار گرفتند و تصمیمات لازم جهت آنها اتخاذ گردید و به مراجع ذیربط (جمعیت هلال احمر استانها) ابلاغ شد.

در سال 89 برخی املاک جمعیت که در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شبکه بهداشت و درمان مناطق بودند که با پیگیریهای بعمل آمده اقدام به طرح دعوی در محاکم دادگستری و اخذ حکم تخلیه شد و این املاک به جمعیت مسترد گردید.

از این جمله، املاکی در استانهای آذربایجان شرقی (2 مورد)، خراسان رضوی (2 مورد)، خوزستان (1 مورد) فارس (1 مورد)، مازندران(2 مورد) و هرمزگان(1 مورد) به جمعیت مسترد شدند.

همچنین از تعداد 40 مورد املاک وسیع جمعیت که در تصرف نهادهای نظامی است با رایزنیهای صورت گرفته حدود 12 مورد از آنها با توافقات انجام شده پس از طی مراحل قانونی موضوعشان بزودی مرتفع می‌گردد.

*قول دوم: بانک جامع اطلاعات املاک، مستغلات و موقوفات هلال احمر را ایجاد می کنم

- پاسخ فقیه: به منظور استفاده بهینه از املاک جمعیت هلال احمر، طی برنامه‌ریزی‌های کلان صورت گرفته، اقدام به ایجاد بانک اطلاعات املاک، مستغلات و موقوفات جمعیت در برنامه‌ای تحت وب شد.

در مرحله اول اطلاعات املاک از طریق مسئولین استانها جمع‌آوری و پردازش و سپس اطلاعات آن در بانک جامع وارد شد. همچنین این اطلاعات در بانک مذکور قابلیت بروز رسانی و اصلاح است و از طریق سایت مخصوصی اطلاعات بانک در اختیار مدیران و مسئولین ارشد و ذیربط جمعیت قرار گرفته که البته به تدریج با اطلاعات دریافتی از استانها این اطلاعات از طریق معاونت مجلس و امور حقوقی جمعیت به روز رسانی و تکمیل می‌شود.



قول سوم: داوطلبان هلال احمر را ساماندهی می کنم و با 50 درصد نیروهای داوطلب ارتباط برقرار می کنم

- پاسخ فقیه: در مورد ساماندهی جوانان و داوطلبان عضو جمعیت هلال احمر فعالیتهای خوبی صورت گرفت که همه این اقدامات با تأکید به برقراری ارتباط بیشتر و نزدیکتر با این عزیزان بوده است.

از جمله این فعالیتها ایجاد 760 پایگاه محله‌ای داوطلبان در سطح کشور است که سهولت کار و برقراری ارتباط با نیروهای داوطلب را در سراسر کشور در پی داشته است.

همچنین شبکه اجتماعی ماه نو در سازمان جوانان راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این شبکه تمامی اعضای عضو این سازمان و همچنین نفرات جدیدی که قصد ورود به این سازمان را دارند می‌توانند با عضویت در این شبکه ارتباط نزدیکی با تک تک جوانان عضو جمعیت برقرار نمایند.

در سال 89 حضور مؤثر داوطلبان و جوانان عزیز هلال احمر را در عرصه‌های مختلفی شاهد بودیم که بحث سیل پاکستان را می‌توان به عنوان نماد این حضور حماسی و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ حلقه جمعیت، داوطلبان و جوانان دانست. در سال 89 بیش از 6 هزار جلسه هماهنگی گروه های چهارگانه داوطلبی(مهارت، حمایت، هدایت و مشارکت) را در 334 شعبه و مرکز استان داشتیم.

قطعاً اجرای اردوهای جهادی محرم، رمضان و فجر توسط سازمان جوانان هلال احمر نیز در جهت همگرایی و تعامل بیشتر اعضای جوان جمعیت هلال احمر تأثیر بسزایی داشته است. در مورد سازماندهی و ساماندهی ورودی و خروجی نیروهای انسانی و داوطلب جمعیت، آئین نامه استفاده از نیروهای داوطلب تدوین شده است که به امید خداوند در فروردین ماه 1390 جهت اجرا ابلاغ می شود.

* قول چهارم: برای هلال احمر برنامه و چشم انداز تعریف می کنم

- پاسخ فقیه: تدوین برنامه استراتژیک برای نهادی همچون جمعیت هلال احمر که محور فعالیتهای امدادی در داخل کشور و دارای یک بعد بین‌المللی است از ضروریاتی است که در سال 89 دنبال کردیم و چندین جلسه تخصصی با حضور کارشناسان امر نیز در این زمینه برگزار شد و کمیته‌ای جهت تدوین یک برنامه پویا، منسجم، کارا، بومی و در عین حال عملیاتی تشکیل شد و طراحی و مطالعه آن در دست بررسی و اقدام است. البته در گذشته مقرر شده بود که این امر به انجام برسد که متأسفانه با مشکلاتی در اجرا مواجه شده بود.

* قول پنجم: داروخانه های هلال احمر در سطح کشور را گسترش می دهم

- پاسخ فقیه: ما به عنوان جمعیت هلال احمر بدنبال گسترش و توسعه داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور هستیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مجوز راه‌اندازی این داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت صادر می‌شود.

ما نیز به جهت ارائه خدمات مطلوب دارویی و دسترسی آسان هموطنان عزیزمان در سراسر کشور به داروخانه‌های هلال احمر، به وزارت بهداشت اعلام کرده‌ایم که در هرجا که کمبود داروخانه در کشور احساس می‌شود، آمادگی راه‌اندازی داروخانه را داریم که در این راستا در استان کهگیلویه و بویراحمد یک داروخانه هلال احمر در سال 89 راه‌اندازی شد.

در مورد ساماندهی داروخانه‌ها نیز طرحهای خوبی اجرا شده و در دست اقدام می‌باشد که از جمله آنها طرح یکپارچه‌سازی سیستمهای مالی، توزیعی و دارویی داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور بود که موجب افزایش کارائی و بهبود و تسریع در خدمت‌رسانی به مراجعان گرامی و توزیع عادلانه دارو شد.

با هماهنگیهای بعمل آمده با وزارت بهداشت، سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر در سال 90 به عنوان مرکز دپوی داروهای استراتژیک در مواقع بحرانی و بروز بلایای طبیعی تبدیل می شود.

* قول ششم: موازی کاری سازمان امداد و نجات و اورژانس کشور را حل می کنم

- پاسخ فقیه: برای این منظور پس از چندین سال پیگیری، در سال 89 تفاهم‌نامه همکاری مشترکی مابین جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شد که با امضای این تفاهم‌نامه از موازی‌کاری‌هایی که تاکنون بوده جلوگیری می‌شود.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر گردید در مورد ایجاد پایگاه‌های اورژانس و هلال احمر در سطح جاده‌ها هماهنگیهای لازم صورت پذیرد و به منظور ارائه خدمات مؤثر، بموقع و کارا، نیروهای اورژانس آموزش‌های امدادی و نیروهای هلال احمر آموزشهای درمانی و کمکهای اولیه را ببینند تا در هنگام وقوع حوادث بتوانند خدمات بهتری را ارائه نمایند.

کمیته راهبردی و تخصصی مشترکی به منظور تهیه دستور العملها و فرایند‌های اجر‌ایی تفاهم‌نامه تشکیل شده است که به امید خداوند در اوایل سال 90 این تفاهم نامه به مرحله اجرا در می آید.

* قول هفتم: مدیران هلال احمر را از بدنه هلال احمر انتخاب می کنم

- پاسخ فقیه: با توجه به پتانسیلهای مناسبی که در میان نیروهای داخلی و بومی جمعیت هلال احمر وجود دارد، سیاست ما در هلال احمر خصوصاً در انتصاب مدیران‌عامل استانی، انتصاب از میان نیروهای داخل جمعیت است که بر این اساس در سیستم جدید مدیریتی جمعیت تاکنون مدیران عامل استانی که به نوعی جابجایی در آنها صورت گرفته همگی را از میان نیروهای داخل هلال احمر منصوب کردیم و همچنین بسیاری از معاونتها و ادارات کل تخصصی در ستاد را نیز با همین رویکرد، انتصاباتشان را انجام دادیم.



* قول هشتم: از ظرفیت خیرین و NGO های داخلی و خارجی استفاده می کنم

- پاسخ فقیه: در این مورد با تعدادی از NGO ها بطور مستقیم در ارتباط هستیم و برنامه‌های خوبی توسط سازمان داوطلبان برای بهر‌ه‌مندی از ظرفیت خیرین چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده و مکانیزم مناسبی نیز جهت بهره‌گیری بیشتر از این عزیزان در دست طراحی است.

اجرای تعداد یکهزار پروژه داوطلب محور و مشارکت 21 هزار نفر از داوطلبان جمعیت و بهره‌مندی 302 هزار نفر از افراد نیازمند و محروم از نتایج اجرای این پروژه‌ها در 9 ماهه اول سال 89 است.

همچنین در سال 89 تعامل و همکاری خوبی با 44 سازمان غیردولتی صورت پذیرفت که منتج به انعقاد 30 توافقنامه همکاری با این سازمانها شد.

حضور خیرین در برنامه‌هایی مانند همای رحمت در ماه مبارک رمضان و فرشتگان رحمت در ایام پایان سال و در آستانه سال جدید بسیار مشهود است. در بحث جذب خیرین خارج از کشور در برنامه‌ای که توسط شورایعالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شد ما هم با استقرار یک پایگاه در محل برگزاری همایش، تعامل خوبی را با ایرانیان مقیم خارج از کشور برقرار کردیم.

برنامه‌های خودمان را برای ایشان تشریح و به نظر می‌رسد گام خوب و مؤثری را در این زمینه برای شروع برداشتیم و در حال حاضر مکانیزم و سیستم مناسبی جهت ارتباط بیشتر با خصوصاً خیرینی که در خارج از کشور قرار دارند در دست طراحی و اجرا داریم.



* قول نهم: کشته شدگان هلال احمر را در لیست بنیاد شهید قرار می دهم

- پاسخ فقیه: امدادگران جمعیت هلال‌احمر به طور داوطلبانه و انسان‌دوستانه در رویدادهای مختلف از جمله کمک در حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، تصادفات جاده‌ای، کوهستان و سواحل دریایی به آسیب‌دیدگان یاری می‌رسانند که در مواقعی نیز بر اثر کمک به همنوعان خود جان خویش را در این راه نثار می‌کنند.

تاکنون هیچ‌ کدام از این جان‌باختگان امدادگر هلال‌احمر به دلیل عدم تعریف موازین قانونی، شهید به حساب نمی‌آمدند و هم‌اکنون ریاست محترم جمهور در اقدامی خداپسندانه موافقت خود با عنوان شهید برای جان‌باختگان امدادگر هلال‌احمر را اعلام کرده اند.

بر ای همین رئیس جمهور موافقت خود را با عنوان شهید برای جان باختگان امدادگر جمعیت هلال‌احمر اعلام کرده‌ است و در حال حاضر باید زمینه‌های تعریف و مراحل موازین قانونی دیگر این امر در بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت پذیرد که ما هم پیگیر این موضوع هستیم. هم‌اینک پرونده جان باختگان امدادگر جمعیت هلال‌احمر به عنوان شهید در دست بررسی است که این امر به دستور رئیس جمهور محترم توسط نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران به زودی اجرا می‌شود.



* قول دهم: بخش زنان و بانوان داوطلب هلال احمر را تقویت می کنم

- پاسخ فقیه: اقدامات خوب و مؤثری در راستای حضور هرچه بیشتر بانوان خصوصاً در عرصه‌های اجرایی و عملیاتی در سطح جمعیت انجام شد. تشکیل 660 تیم امدادی زنان عضو داوطلب و جوان جمعیت، تشکیل تیم‌های توانا (تیمهای ویژه آماده نسوان امدادگر) که به عنوان یک ابتکار عملی مورد توجه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر هم واقع شد و در این زمینه از ما خواسته‌اند که مدرسه میدانی را در منطقه منا با حضور این تیم برگزار نماییم.

برگزاری مانور بزرگ امداد هوایی، دریایی و زمینی زنان امدادگر، همگی فعالیتهایی است که در راستای توانمندسازی زنان و ارتقا دانش و مهارت آنها در فعالیتهای امدادی در کشور اجرا شده است.



در بحث ورود بانوان در عرصه‌های اجرایی در جمعیت هلال احمر، متأسفانه بخشنامه‌هایی وجود داشت که از ورود زنان در عرصه‌های عملیاتی و اجرایی جلوگیری می‌کرد. در این بخشنامه‌‌ها تصدی‌ برخی سمت‌ها مانند رئیس شعبه و نیز برخی معاونت‌ها برای زنان منع شده بود، در حالی که در بسیاری از این سمت‌ها، زنان به راحتی و حتی بهتر از مردان می‌توانستند نقش مدیریتی ایفا کنند.

ولی با تمامی مشکلات توانستیم با لغو این بخشنامه‌ها عرصه را برای حضور هرچه بیشتر بانوان در امور اجرایی و عملیاتی باز نماییم. زنان با تلاش خستگی ناپذیر خود به طور حتم می توانند در زمینه‌های گوناگون امداد و نجات و نیز تهیه و توزیع بسته های اهدایی و بهداشتی و حمایت های روانی در حوادث، سوانح و بحرانها برای زنان آسیب دیده اثر بخش باشند.

در مورد تقویت و ارتقاء سطح آگاهیها و آموزشهای مهارتی و عمومی نیز فعالیتهای زیادی در سال 89 انجام شد. کارگاه‌ آموزشی نقش زنان در مدیریت بحران، طرح تعالی بانون هلال از این دست است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده