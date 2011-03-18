تداوم کشتار در لیبی در سایه چشم پوشی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی در این باره نوشت: در حالی که کشتارها و خشونت ها در لیبی در سایه چشم پوشی های جامعه بین المللی از این اقدامات وحشیانه ادامه دارد نشانه ها در این باره که بر خی کشورهای غربی خود را آماده می کنند که دوباره با قذافی ارتباط برقرار کنند دیده می شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت: در تمام جهان عرب هزاران نفر برای دفاع از حقوق خود به پا خواسته اند. در مصر و تونس مردم موفق عمل کردند اما در لیبی مردم دارند از دور خارج می شوند.

در ادامه آمده است: جامعه بین المللی همواره به صورت اغراق آمیز اعلام کرده که مدافع برقراری دموکراسی در جهان عرب است. با همین پوشش ناتو به افغانستان حمله کرد و در سال 2003 بدون موافقت سازمان ملل جنگ عراق را به راه انداخت.

اما حالا که 22 کشور اتحادیه عرب ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را خواستار شده اند و از کمک های غرب برای لیبی استقبال کرده اند جامعه بین المللی هیچ تکانی به خودش نمی دهد. بعید نیست که غرب بار دیگر به قذافی روی آورده و وی را تکریم کند همانطور که در سال 2006 این کار را انجام داد.

نویسنده درادامه با تاکید بر اینکه دموکراسی در جهان عرب تنها زمانی که با علایق غرب هماهنگی داشته باشد خوشایند این بلوک است نوشت: ما نمی توانیم از جهان عرب برنجیم زمانی که آنجا این تصور وجود دارد که غرب تنها به نفت این منطقه توجه دارد. جوامع غربی خودشان به گونه ای عمل نکردند که این طرز فکر را تغییر دهند.