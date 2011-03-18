آماده باش سازمان مدیریت بحران کشور در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قدمی از آغاز فعالیت طرح 'استقبال ایمن از بهار' در سراسر کشور از 25 اسفند خبر داد و گفت: سازمان مدیریت بحران کشور حسب وظیفه ذاتی که ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی است از همه ارگانها خواسته است با بسیج همه امکانات به استقبال از بهار رفته و در خدمت مسافران نوروزی باشند.

وی با بیان اینکه این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا می شود اظهار داشت: در این مدت به منظور رفاه حال هموطنان و جلوگیری از حوادث احتمالی در ایام نوروز، تمام دستگاههای ذیربط از همه امکانات خود جهت تسهیل و ایمن سازی تردد مسافران استفاده می کنند.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور از مشارکت وزارتخانه های راه و ترابری، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان هلال احمر، مرکز فوریتهای پزشکی، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری‌ها و سایر عوامل و شرکتهای خدماتی و اکیپ های امدادی به منظور تامین رفاه حال مسافران نوروزی در این طرح خبر داد.

وی افزود: اکیپهای غواصی و امداد در رودخانه و امدادهای هوایی نیز با به کارگیری بالگردها آماده مقابله با حوادث احتمالی هستند تا از تشدید و افزایش خسارات مالی و جانی جلوگیری شود.

قدمی با بیان اینکه مراکز امدادی و اورژانسی نیز در طرح استقبال ایمن از بهار از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستند گفت: اکیپهای امدادی، پلیس و راهداریها در سطح تمام راههای کشور مستقر هستند، تا اگر مشکلاتی برای هموطنان ایجاد شد در اسرع وقت نسبت به مرتفع کردن آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق پیش بینیهای سازمان هواشناسی احتمال وزش باد و بارشهای رگباری در ایام نوروز درسطح کشور وجود دارد، از هموطنان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به تذکرات گروههای امدادی سفر بی خطری را برای خود و سایر هموطنان به ارمغان بیاورند.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور افزایش ایمنی درمحورهای مواصلاتی کشور، ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت فکری برای افراد جامعه به لحاظ سهولت دسترسی به خدمات امداد و نجات، مقابله با حوادث و سوانح جاده ای و تلاش در جهت بهره برداری از حداکثر ظرفیت و توان عملیاتی هلال احمر به منظور ارایه خدمات امداد و نجات و تسکین آلام آسیب دیدگان را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.

قدمی با تاکید بر اینکه تمام مدیران دستگاههای اجرایی در استانها موظف شدند به منظور آمادگی در مقابل حوادث احتمالی تا سه رده جانشین برای خود معرفی و به طور آماده باش به هموطنان ارائه خدمات کنند، گفت: اجرای این طرح می تواند علاوه بر اجرای برنامه های پیشگیری، آمادگی برای مقابله بهنگام در وقوع حوادث و سوانح، در کاهش تلفات و صدمات جانی و مالی نیز تاثیر چشمگیری داشته باشد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به دستورالعمل وزیر کشور به استانداران سراسر کشور گفت: ستادهای نوروزی استانداریها و فرمانداریها مسئول رسیدگی به شکایات و مشکلات مسافران نوروزی هستند.