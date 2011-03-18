به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاجی زاده در دومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان قم با اشاره به اقدامات انجام شده و پیش بینی های لازم برای استقبال از زائران و مسافران نوروزی در سخنانی اظهار داشت: با توجه به حضور خیل عظیم زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در تعطیلات نوروزی در شهر مقدس قم و به ویژه در زمان تحویل سال، اقدامات ترافیکی، انتظامی، امنیتی، رفاهی، خدماتی، درمانی و همچنین راهنمایی زائران پیش بینی شده است.



وی با بیان اینکه در نوروز امسال شرایط اسکان 45 هزار زائر در استان ایجاد شده است خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی های انجام شده از ظرفیت اماکن ورزشی، حسینیه ها، تکایا و مدارس نیز در این ایام استفاده خواهد شد.



روزانه 200 هزار مسافر وارد قم می‌شود



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به آمار رسمی ورود روزانه 160 هزار وسیله نقلیه به استان در 10 ماهه سال 89 افزود: چنانچه یک سوم از خودروهای ورودی در قم توقف داشته باشند به طور میانگین روزانه 200 هزار مسافر وارد قم می‌شوند.



حاجی زاده با تاکید بر ضرورت افزایش زمان حضور زائران در شهر مقدس قم خاطر نشان کرد باید با افزایش نظارت ها و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم خدماتی و رفاهی این شرایط را فراهم بیاوریم.



وی استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در مراکز دینی استان را در جهت افزایش بار معنوی مسافران نوروزی و گسترش آموزه‌های دینی در جامعه ضروری دانست و گفت: بسیاری از ناهنجاری‌ها و موارد غیر اخلاقی با احیای سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برطرف می‌شود‌.



در دومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی که روسای کمیته های مختلف حضور داشتند، راهکارهای استقبال هر چه بهتر از زائران و مسافران و تمهیدات مناسب در خصوص رفع نقاط ضعف و تقویت ظرفیت های مختلف و نیز استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفاه حال زائران مورد بحث و برسی قرار گرفت.



همچنین در پایان این جلسه سه دستگاه خودروی نفربر زائر تحویل مسجد مقدس جمکران شد.



محل ستاد تسهیلات نوروزی واقع در خیابان معلم، جنب میدان روح‌الله در سال جاری توسعه، تکمیل و تجهیز شده و برای برگزاری جلسات و انجام هماهنگی‌های لازم در اختیار ستاد قرار گرفته است.