۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان /

بارسلونا با شاختار دونتسک دیدار می کند/احتمال برخورد رئال - بارسا در نیمه نهایی

مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در نیون سوئیس برگزار شد که براساس آن بارسلونای اسپانیا در دیداری نسبتا آسان با شاختاردونتسک اوکراین روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در فصل 11 - 2010 امروز (جمعه) در نیون سوئیس برگزار شد که طی آن هشت تیم حاضر در این مرحله از رقابت‌ها طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:
* رئال مادرید اسپانیا - تاتنهام انگلستان
* چلسی انگلستان -  منچستریونایتد انگلستان
* بارسلونای اسپانیا - شاختاردونتسک اوکراین
* اینترمیلان ایتالیا - شالکه صفر چهار آلمان

دیدارهای رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ‌های پنجم و ششم آوریل 2011 (16 و 17 فروردین‌ماه 1390) برگزار خواهد شد و دیدارهای برگشت این تیم‌ها نیز در تاریخ‌های 12 و 13 آوریل 2011 (23 و 24 فروردین‌ماه 1390) انجام می شود.

در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا برنده مسابقه اینتر - شالکه با برنده دیدار چلسی - منچستریونایتد روبه‌رو خواهد شد. برنده دیدار رئال مادرید - تاتنهام هم با برنده بازی تیم‌های بارسلونا - شاختاردونسک دیدار خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ‌های 26 و 27 آوریل 2011 (6 و 7 اردیبهشت‌ماه 1390) انجام می شود و دیدارهای برگشت هم در تاریخ‌های سوم و چهارم مه 2011 (13 و 14 اردیبهشت‌ماه 1390) برگزار می شود.

 دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز در تاریخ 28 مه 2011 (7 خردادماه 1390) در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.

