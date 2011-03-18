بارسلونا با شاختار دونتسک دیدار می کند/احتمال برخورد رئال - بارسا در نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در فصل 11 - 2010 امروز (جمعه) در نیون سوئیس برگزار شد که طی آن هشت تیم حاضر در این مرحله از رقابتها طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:
* رئال مادرید اسپانیا - تاتنهام انگلستان
* چلسی انگلستان - منچستریونایتد انگلستان
* بارسلونای اسپانیا - شاختاردونتسک اوکراین
* اینترمیلان ایتالیا - شالکه صفر چهار آلمان
دیدارهای رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در تاریخهای پنجم و ششم آوریل 2011 (16 و 17 فروردینماه 1390) برگزار خواهد شد و دیدارهای برگشت این تیمها نیز در تاریخهای 12 و 13 آوریل 2011 (23 و 24 فروردینماه 1390) انجام می شود.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا برنده مسابقه اینتر - شالکه با برنده دیدار چلسی - منچستریونایتد روبهرو خواهد شد. برنده دیدار رئال مادرید - تاتنهام هم با برنده بازی تیمهای بارسلونا - شاختاردونسک دیدار خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در تاریخهای 26 و 27 آوریل 2011 (6 و 7 اردیبهشتماه 1390) انجام می شود و دیدارهای برگشت هم در تاریخهای سوم و چهارم مه 2011 (13 و 14 اردیبهشتماه 1390) برگزار می شود.
دیدار نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا نیز در تاریخ 28 مه 2011 (7 خردادماه 1390) در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.
