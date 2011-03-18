تاخیر 16 ساعته در پرواز اردبیل – جده/ علت تاخیر فنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این پرواز که قرار بود ساعت 22 دیشب فرودگاه اردبیل را به مقصد جده ترک کند با اعلام تاخیر در سه نوبت تاکنون موفق به پرواز نشده و مسافران را در وضعیت دشواری قرار داده است.

هم اکنون بسیاری از مسافران این پرواز که به همراه خانواده های خود از تمام شهرستانهای استان به این فرودگاه مراجعه کرده اند، بیش از 20 ساعت در فرودگاه اردبیل سرگردان بوده و با وجود ارائه خدمات از سوی فرودگاه از این تاخیر ابراز نارضایتی کرده اند.

به گفته یکی از مسافران این پرواز دلایل واضحی از سوی مسئولان فرودگاه و شرکت هواپیمایی ایران ایر برای این تاخیر طولانی ارائه نشده و همچنین زمان این پرواز نیز مشخص نشده است.

در عین حال یکی از مسئولین این فرودگاه نیز که نخواست نامش فاش شود، علت تاخیر در پرواز اردبیل – جده را فنی و تخصصی ندانست و کارشکنی دولت عربستان و ماموران فرودگاه جده را مهمترین دلیل این تاخیر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هواپیمای شرکت ایران ایر در فرودگاه اردبیل مستقر شده و با تائید نهایی، پرواز صورت خواهد گرفت، از تاخیر 16 ساعته در این فرودگاه ابراز تاسف کرد.

پیش از این نیز پرواز ساعت هفت و 40 دقیقه ایران ایر تهران - جده از فرودگاه مهر آباد با تاخیر هفت ساعت و 20 دقیقه ای مواجه و قرار است این پرواز نیز در ساعت 15 بعد ازظهر امروز انجام شود.

طی سه ماهه گذشته بیشتر پروازهای داخلی شرکتهای مختلف هواپیمایی کشور بنا به دلایل متعدد از فرودگاه اردبیل با تاخیر صورت گرفته که با نارضایتی مسافران همراه بوده است.