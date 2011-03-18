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۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

مردم زنجان در اعتراض به کشتار مردم بحرین و لیبی راهپیمایی کردند

مردم زنجان در اعتراض به کشتار مردم بحرین و لیبی راهپیمایی کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مردم همیشه در صحنه زنجان در اعتراض به کشتار مردم بی‌دفاع بحرین و لیبی،‌ امروز پس از اقامه نمازجمعه‌ با شرکت در راهپیمایی، خشم و انزجار خود را علیه سران خودکامه این کشورها اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مردم همیشه در صحنه زنجان در اعتراض به کشتار مردم بی‌دفاع بحرین و لیبی،‌ امروز پس از اقامه نمازجمعه،‌ با شرکت در راهپیمایی، خشم و انزجار خود را بر علیه سران خودکامه این کشورها اعلام کردند.

مردم ولایت‌مدار زنجان بعد از برپایی آخرین نماز جمعه سال 89 به امامت امام جمعه موقت زنجان، در یک حرکت انقلابی و خودجوش، اقدام به راه‌پیمایی در حدفاصل امام‌زاده سید ابراهیم (ع) تا میدان انقلاب کردند.  

در این راه‌پیمایی، نمازگزاران زنجانی با سر دادن شعارهایی بر علیه سران حکومت لیبی و بحرین، دخالت‌ حکومت‌های خودکامه عرب، به‌خصوص دولت عربستان در به خاک و خون کشیدن مردم بحرین را محکوم کردند.
 

کد مطلب 1276436

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