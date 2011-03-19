توصیه به مسافران شهرهای مرزی/ موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج کنید

به گزارش خبرنگار مهر، امکان همپوشانی شبکه موبایل در شهرهای زابل و بازارچه مرزی تایباد با کشور افغانستان ، آستارا با آذربایجان ، شهرهای مرزی آذربایجان غربی با ارمنستان و ترکیه ، شهرهای مرزی کردستان با عراق و ترکیه ، منطقه فاو و روستاهای اطراف با عراق و کویت ، شلمچه با عراق و جزایر خلیج فارس در صورت استفاده از شناور با امارات وجود دارد و براین اساس مشترکان تلفن همراه باید توجه داشته باشند که در این مناطق مرزی قبل از برقراری یا دریافت تماس موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج کرده و تنظیمات دستی انجام دهند در غیر این‌صورت برای شماره آنها ، هزینه‌های رومینگ محاسبه خواهد شد.

بهترین راه ‌حل برای جلوگیری از هزینه رومینگ ناخواسته آن است که مشترکان از طریق جستجوی شبکه به صورت دستی (Manual) در گوشی خود شبکه اپراتوری موبایل را انتخاب کنند .

در همین حال مدیرعامل شرکت مخابرات استان گیلان از مسافران نوروزی شهرهای مرزی شمالی کشور نیز خواسته برای جلوگیری از هزینه ناخواسته رومینگ، تلفن همراه خود را از حالت اتوماتیک خارج کنند.

علی نعمتی اظهار داشت: از مسافران نوروزی می‌خواهیم هنگام اقامت در شهرهای مرزی مثل آستارا و عبور از گردنه حیران، با توجه به اینکه این شهرستان، هم مرز با کشور آذربایجان بوده و ارتباطات رومینگ نیز بین دو کشور برقرار است برای جلوگیری از هزینه‌های ناخواسته رومینگ به هنگام استفاده از تلفن همراه، وضعیت انتخاب شبکه موبایل خود را از حالت اتوماتیک خارج و در حالت دستی قرار دهند.

به مسافران خارج از کشور نیز توصیه می شود پیش از سفر شناسنامه تلفن همراه و آخرین صورتحساب پرداختی خود را نزد اقوام درجه یک گذاشته تا در صورت مفقود شدن تلفن همراه و یا بروز هرگونه مشکلی موضوع در دفاتر ایران قابل پیگیری باشد.



برای جستجوی شبکه موبایل در کشور میزبان نیز بهتر است مسافران با ورود به Setting گوشی خود و تنظیمات دستی، نسبت به یافتن شبکه اپراتوری اقدام کنند. مشترکان در زمان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل باید توجه کنند که فعال‌سازی PIN CODE سیم کارت و قفل رمزدار گوشی سوءاستفاده‌های احتمالی درصورت سرقت یا مفقودی تلفن را کاهش و خاموش کردن موبایل در اماکن شلوغ احتمال سوءاستفاده از تلفن را درصورت مفقودی به حداقل می‌رساند.

مشترکان باید برای حفظ و نگهداری سیم‌کارت و گوشی حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و آن را در اختیار افراد نا آشنا، متصدی هتل و... قرار ندهد و در موارد ضروری حتما سیم ‌کارت را از گوشی خارج کرده و نزد خود نگه دارند. همچنین بعد از پایان مکالمه با زدن دکمه قطع تلفن از قطع مکالمه خود اطمینان حاصل کنند تا هزینه ناشی از عدم قطع ارتباط را متحمل نشوند.

چنانچه ارتباط فرد به هر دلیل برقرار نشود یا در حین انجام مکالمه ارتباط قطع شد و یا درصورت شنیدن هر پیامی حتما از قطع ارتباط مطمئن و سپس اقدام به تماس مجدد صورت گیرد چرا که اگر تماس اولیه قطع نشود برقراری ارتباطهای همزمان موجب محاسبه هزینه‌های ناخواسته رومینگ خواهد شد.