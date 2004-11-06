علي رضا پور بزرگ وافي : مي ميريم و خاطرات ناب جنگ با ما مدفون مي شود / بدون مشاهده و حضور در حادثه ، درك آن ممكن نيست





پور بزرگ وافي در شاهين شهر اصفهان اقامت دارد و در

نيروي هوايي مشغول به خدمت است ، چندي پيش كه

به تهران آمده بود ، گذارش به خبرگزاري مهر افتاد

و صميمانه سفره ي دلش را گشود...

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : اين نويسنده و وقايع نگار جنگ گفت : بعد از پايان هشت سال دفاع مقدس ، هميشه يكي از فريادهاي من اين بوده كه رزمنده هاي اهل قلم را دريابيد و خاطرات آنها را ثبت و ضبط كنيد ، اما متاسفانه اين موضوع مهم ، جدي تلقي نمي شود.

علي رضا پور بزرگ وافي در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر ، تصريح كرد : چندي پيش به يكي از پايگاه هاي هوانيروز ( مركز كرمانشاه ) رفتم و ديدم كه قريب به اتفاق خلبانها و پرسنلي كه در جنگ حضور داشته اند ، باز نشسته شده اند و متاسفانه هيچ كسي قبل از ترخيص آنها ، اقدام به ثبت و ضبط خاطرات و مشاهدات ناب آنها نكرده است !

اين سرهنگ اهل قلم كه تا به حال به خاطر تعدادي از كتاب هايش در حوزه خاطره نگاري دفاع مقدس ، جوايزي دريافت كرده است ، اظهار داشت : پرسنل فعال نيروي هوايي و كساني كه لحظه به لحظه هشت سال دفاع جانانه و مقدس اين مردم را در ذهن و سينه دارند ، يكي پس از ديگري بازنشسته شده و برخي هم دنيا را ترك مي كنند ، بدون اين كه حرف ها و خاطرات آنها در گوشه اي ، كتابي ، جايي و بنيادي ثبت و ضبط گردد.

پور بزرگ وافي خاطرنشان ساخت : واقعيت امر ، اين است كه عرصه ي خاطره نگاري جنگ هم مثل ادبيات جنگ ، با نوعي انحصار و نگاه خود محورانه توام گرديده است ، انگار فقط عده اي محدود بايد خاطرات خود را منتشر كنند و ديگران در اين زمينه ، هيچ حق و صلاحيتي ندارند!



اين نويسنده و خاطره نگار جنگ ، ياد آور شد : هر روز ، خبر مرگ يك رزمنده را مي شنويم و افسوس مي خوريم كه چرا حرف هاي او را نشنيديم ؟! با اين حال ، هنوز هيچ اقدامي براي دريافت خاطرات و تجربيات افرادي كه در جبهه ها حضور داشته اند ، صورت نگرفته است ، اگر هم تعدادي كتاب از خاطرات رزمندگان مي بينيد ، فقط با پافشاري عده اي از نويسندگان قدرت ظهور پيدا كرده اند و در اين راه ، حمايتي از نويسندگاني كه در اين زمينه همت مي گمارند ، صورت نمي گيرد.علي رضا پور بزرگ وافي با اشاره به وجود مراكزي كه پرداختن به خاطرات رزمندگان دفاع مقدس و ثبت و ضبط اين خاطرات ، از وظايف قطعي آنهاست ، گفت : متاسفانه اين ارگانها ، گرفتار سليقه شده اند ، غرقه شدن در موضوعاتي كه بيشتر در حاشيه قرار گرفته تا اصل ، متوليان و مسئولان مراكز و ارگانهاي ياد شده را رنج مي دهد ، شوراهاي متعددي براي خود تشكيل داده اند ، اما دريغ از كارآمدي و كارايي لازم !وي تصريح كرد : در اصفهان ما ، شورايي براي چاپ و نشر خاطرات جنگ تشكيل شده كه همه از استادان دانشگاه هستند ، من ضمن تكريم مقام علمي آنها بايد بگويم كه اين عزيزان نه قدرت آفرينش ادبي ونگارش دارند و نه مي توانند حوادث جنگ را به طور كامل درك كنند چون در جنگ حضور نداشته اند .پور بزرگ وافي افزود : در بحث معارف جنگ ، بيش از آنكه كارشناسي مطرح باشد ، كارآمدي و درك خود جنگ مطرح است ، اگر مي بينيد كه ادبيات و سينماي دفاع مقدس ما به اين روز افتاده ، دليلش اين است كه مقهور شهرت هاي كاذب افراد شده ايم و رزمندگان جنگ را نمي شناسيم.