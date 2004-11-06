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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران در گفتگو با "مهر":

قانوني براي جلوگيري از فعاليت پمپ بنزين هاي غير ايمن نداريم

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران با تاكيد بر عدم رعايت نكات ايمني و استانداردهاي لازم در ساخت برخي از جايگاههاي سوخت گفت: سازمان آتش نشاني قانوني براي جلوگيري از فعاليت يا اصلاح پمپ بنزين هاي غير ايمن و خطر ساز ندارد.

محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: جايگاههاي سوخت رساني در حال حاضر بر اساس استانداردهاي خود شركت نفت ساخته مي شوند و سازمان آتش نشاني براي دخالت در اين امر با خلا قانوني مواجه است.

وي با تاييد عدم رعايت استانداردهاي لازم در زمينه جانمايي برخي از پمپ بنزين هاي احداث شده ، گفت:  متاسفانه چنين استانداردهايي نداريم و جايگاههاي سوخت رساني فقط ملزم به دفن مخازن سوخت ، استفاده از سيستم ويژه تخليه سوخت و فضاي مناسب براي مانور خودروها هستند كه اين مسايل را هم  كم و بيش رعايت مي كنند.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران گفت: در حال حاضرمتولي نظارت و اعمال استانداردها، شركت پخش فرآوردهاي نفتي  است.

وي همچنين با اشاره به خطر نزديكي بيش از حد برخي از جايگاهها به منازل مسكوني و ساختمان هاي ديگر تصريح كرد: در صورتي كه اين پمپ بنزين ها دچار حادثه شوند احتمال اينكه ساختمانهاي مسكوني و تجاري اطراف نيز مورد تهديد و خسارت قرار گيرند بسيار زياد است.

وي در پايان يادآور شد: سازمان آتش نشاني تهران طي چند سال اخير مطالعات و تحقيقات وسيعي را در زمينه پيشگيري از خطرات احتمالي و اعمال برخي از استانداردها صورت داده است ولي به دليل وجود خلا قانوني نمي توانيم  آن را اجرا كرده يا جايگاههاي خطرساز را تعطيل كنيم.

 

کد مطلب 127654

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