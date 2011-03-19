به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، حجت الاسلام محسن کرمانی صبح شنبه در آخرین نشست شورای اداری شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: سال گذشته مراسم مختلف مناسبتهای ملی و دینی شهرستان دماوند بسیار خوب برگزار شد.



این مسئول ضمن تبریک حلول سال نو اظهار داشت: روز 12 فروردین نمی بایست بدلیل قرار گرفتن در ایام نیمه تعطیل ابتدای سال با شکوه کمتر از دیگر اعیاد ملی و مذهبی برگزار شود.



وی ادامه داد: از این رو ادارات شهرستان دماوند با اقداماتی نظیر ایجاد فضایی متناسب با این روزها در مناطق شهری و روستایی، حضور در محافل و مجالس مذهبی، اجرای برنامه های مختلف در نماز جمعه و نصب بنر در سردرب نهادهای دولتی روز جمهوری اسلامی ایران را گرامی خواهند داشت.



کرمانی از ناتوانی پرداخت بهای گاز مصرفی توسط مساجد شهرستان دماوند خبر داد و افزود: در حال حاضر قبوض جدید سوخت مصرفی مساجد شهرستان دماوند به این اماکن مذهبی ارائه شده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند بیان داشت: اما متاسفانه پرداخت بهای مندرج در این قبوض که گاه تا مرز 600 هزار تومان نیز می رسد برای این اماکن کاری دشوار قلمداد می شود.



این مسئول با بیان اینکه مساجد دماوند از داشتن منابع درآمدی محروم هستند، عنوان کرد: اغلب مساجد شهرستان دماوند از داشتن منابع درآمدی برای گذران هزینه های جاری خود محرومند از این رو اماکن مذکور از پرداخت مبالغ مندرج در قبوض خدمات ارائه شده ناتوان و تخفیف، بخشش یا تقسیط در این هزینه ها امری ضروری محسوب می شود.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.