مديركل شركت پست استان تهران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : ازروزچهارشنبه هفته جاري ، اولويت هاي پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم تلفن همراه واگذار مي شوند به گونه اي كه در اين دوره بيش از 230هزار سيم كارت به دارندگان فيش ها توزيع مي شود .
حسين مهري اضافه كرد : متقاضياني كه دو شماره سمت راست فيش آنها به ترتيب 97 ، 88 ، 57 و 63 هستند بايد از نيمه دوم آبان براساس برنامه تعيين شده از سوي شركت مخابرات براي دريافت سيم كارت هاي خود به دفاتر پستي مراجعه كنند .
وي اضافه كرد : متقاضياني كه دو شماره سمت راست فيش آنها به ترتيب 97 ، 88 است بايد از 20 تا 26 آبان ماه و متقاضياني كه دورقم سمت راست فيش آنها 57 و 63 است بايد بعد از 26 آبان ماه براي دريافت سيم كارت هاي خود به مراكز پستي كه در آن ثبت نام كرده اند مراجعه كنند.
به گفته وي ، بيش از 800 واحد پستي نسبت به توزيع سيم كارت در كشور اقدام مي كنند كه 114 واحد از اين تعداد در تهران واقع شده اند.
وي اضافه كرد : متقاضيان بايد با در دست داشتن اصل و كپي فيش ثبت نام و اصل شناسنامه براي دريافت سيم كارت خود از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر به دفاتر پستي محل ثبت نام، مراجعه كنند.
مدير كل شركت پست استان تهران درگفت وگو بامهر :
اولويت هاي پنجم تا هشتم تلفن همراه از روز چهارشنبه هفته جاري واگذار مي شود
اولويت هاي پنجم تا هشتم تلفن همراه كه شامل 230 هزار سيم كارت مي شود از روز چهارشنبه بيستم آبان ماه در واحدهاي پستي واگذار مي شود .
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