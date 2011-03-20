به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی در این خصوص اظهار داشت: مسئولیت اجرای این آیین نامه، به عهده «شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن» نهاده شده که دبیرخانه آن در شورای عالی قرآن صداوسیما وابسته به دفتر مقام معظم رهبری تشکیل می شود.

وی افزود: در این شورا 9 نفر از اساتید قرائت، حفظ، تفسیر و علوم قرآنی با معرفی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط مانند وزارت ارشاد و علوم، سازمان تبلیغات و سازمان اوقاف حضور دارند و رئیس شورا نیز از بین اعضای آن انتخاب می شود.



دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ادامه داد: مأموریت این شورا شناسایی و رتبه بندی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم و تسهیل تعامل و خدمت رسانی دستگاه های مختلف با وی است.

وی افزود: به همین منظور شورا باید هر ساله حداقل یک دوره آزمون تخصصی، به شرح مواد آیین نامه برگزار کند که پذیرفته شدگان در این آزمون، گواهینامه تخصصی قرائت قرآن را در یکی از سطوح قرائت یا تعلیم قرائت هر کدام در چهار درجه دریافت خواهند کرد.

محمدی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده دیگر این آیین نامه، قاریان و مدرسان قرائت از مزایای درجات یک تا چهار هنری برخوردار خواهند شد.