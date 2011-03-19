اساتید در پاسخگویی به شبهات دانشجویان کوتاهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری ظهر شنبه در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ساری با عنوان آسیب های رفتاری، اجتماعی جوانان در ساری، از جوانان به عنوان فرصت بزرگی برای نظام و انقلاب یاد کرد.

وی گفت: امروز اطلاعات و آگاهی جوانان از مسائل اجتماعی بسیار زیاد است و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات این زمینه را فراهم کرده تا جوانان در بسیاری از زمینه ها اطلاعات مناسبی کسب کنند و ضرورت دارد استادان نیز اطلاعات خود را به روز کنند و در عصر جدید با راهکارهای جدید و جوان پسند با آنان ارتباط برقرار کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری تصریح کرد: باید مشکلات جوانان را درک کنیم و به سئوالات و شبهات آنان پاسخ منطقی و دقیق دهیم.

وی بر راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه تاکید کرد و گفت: جوانان سرمایه های ارزشمند جامعه هستند و هدایت مثبت و دقیق جوانان و آشنایی آنان با وظایف و حایگاه خود می تواند آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین کند.

در این جلسه اساتید شرکت کننده در نشست هم اندیشی به بیان نظرات و دیدگاههای خود در زمینه مسائل و مشکلات جوانان و راهکارهای مناسب در حوزه های مختلف پرداختند.

دکتر محمودی دبیر نشست های هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ساری گزارشی کوتاه در مورد فعالیتها و اقدامات صورت گرفته ارائه و ابراز امیدواری کرد تا در سال ۹۰ تعداد جلسات هم اندیشی اساتید بیشتر و تخصصی تر شود.