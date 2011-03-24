آیا انسان در جهان تنها است / نگرانی هاوکینگ و هشدار جدی دانشمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان از گوشه گوشه جهان هر لحظه در انتظار خبری از کشف حیات، تمدن یا سیاره‌ای بیگانه هستند که بتوانند نشانه‌ای از تنها نبودن خود در جهان را به همراه داشته باشند، این تلاشها در سال گذشته و با تکذیب خبر کشف باکتری های زنده در بقایای یک شهابسنگ، با شکست مواجه شد و باید نشست و دید که آیا این روند غیر موفق در سال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت.

سیاره‌های بیگانه: در سال گذشته سیاره‌های فراخورشیدی زیادی کشف شدند که البته دانشمندان تنها تعدادی محدودی از آنها را شبه زمینی خواندند

گیلیس 581g: اخترشناسان موفق به کشف سیاره ای شبه زمینی با ابعادی برابر ابعاد زمین در منطقه‌ای قابل سکونت از فضا شدند که احتمال وجود آب مایع در آن وجود داشته و می توان به عنوان جهانی قابل سکونت بر روی آن مطالعه کرد. این سیاره برخلاف دیگر سیاره های کشف شده در منطقه‌ای از فضا قرار گرفته که امکان شکل گیری حیات در آن وجود دارد. یک سوی این سیاره مانند ماه زمین که همیشه یک سوی آن رو به زمین دارد، رو به سوی ستاره خود دارد، این به آن معنی است که سوی دیگر سیاره همیشه در تاریکی است و از این رو قابل سکونت‌ترین منطقه در این سیاره مرز میان تاریکی و روشنایی آن خواهد بود.

سیاره پانصدم: کمتر از 20 سال پس از به تایید کشف اولین سیاره فراخورشیدی، اخترشناسان سیاره فراخورشیدی شماره 500 را کشف کرده و به ثبت رساندند. این سیاره یکی از چهار جهان بیگانه جدیدی است که به‌تازگی کشف شده اند، تمامی این سیاره‌های جدید از سیاره مشتری کوچکتر بوده و محدوده فاصله آنها از زمین در حدود 58 سال نوری تا 196 سال نوری محاسبه شده است.

کوچکترین زمین جهان: اخترشناسان کوچکترین سیاره فراخورشیدی را کشف کردند، در حالیکه این بار از سنگی بودن و شباهت بالای آن به زمین اطمینان داشتند. سیاره کپلر 10b قطری 1.4 برابر زمین داشته و جرم آن 4.6 بار بیشتر از این سیاره است با این همه به دلیل اینکه سیاره جدید در نزدیکی ستاره میزبانش در حرکت است، نمی‌تواند میزبان مناسبی برای حیات باشد.

سیاره تی-چا: اخترشناسان با کمک تلسکوپ VLT موفق به رصد یک بچه سیاره شدند که در مدار ستاره‌ای بسیار جوان در فاصله ای برابر 350 سال نوری و در صورت فلکی جنوبی سوسمار کوچک در حرکت است. اخترشناسان با رصد ستاره‌ای به نام "تی-چا" مخفف T Chamaeleonits که توسط حلقه‌هایی از گاز و غبار احاطه شده متوجه وجود حفره‌ای در این حلقه غباری شدند و بر اساس یافته‌های جدید اعلام کردند این حفره می‌تواند سیاره در حال تولد این ستاره باشد.

پنج سیاره کپلری: تلسکوپ فضایی کپلر موفق به کشف پنج سیاره هم اندازه سیاره زمین شد که در کهکشان راه شیری در مدار ستاره‌هایی در چرخشند.این سیاره‌‍ها در منطقه‌ای که به منطقه قابل سکونت جهان هستی شهرت دارد، در حرکتند، منطقه‌ای که فاصله آن از ستاره میزبان به اندازه ای است که امکان وجود آب به شکل مایع را در سطح سیاره افزایش می‌دهد و آب مایع نیز پایه اصلی شکل‌گیری حیات در هر نقطه‌ای از جهان است.

حیاتهای بیگانه: آیا انسان در جهان تنها است؟

کهکشان M82: اخترشناسان در مرکز فیزیک اختری "جودرل بنک" برای اولین بار امواج ناشناس رادیویی را از کهکشان M82 در نزدیکی راه شیری دریافت کردند که کاملاً بیگانه بوده و توضیحی برای یافتن منشای آن نمی‌یابند. در واقع محققان باور دارند جرمی بیگانه در کهکشان M82 آغاز به ارسال امواج رادیویی به سمت راه شیری کرده که این امواج به هیچ یک از سیگنالهایی که تا به حال از فضا دریافت شده‌اند شباهتی ندارند.

نظریه هاوکینگی: "استفان هاوکینگ" نگران بیگانگان فضایی است تا جایی که این فیزیکدان معروف با یادآوری زمانی که اروپایی‌ها تمدن امریکاییان لاتین را کشف کردند اعلام کرد انسان باید در مورد برقراری ارتباط با بیگانگان فضایی کاملاً محتاط باشد زیرا نتایج این ارتباط می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.

سفیر بیگانگاه در سازمان ملل: سازمان ملل سفیری را به منظور خوشامدگویی به بیگانگان فضایی انتخاب کرد تا در صورت قرارگیری در شرایط ورود بیگانگان فضایی به زمین، فردی برای برقراری ارتباط با آنها در کره خاکی حضور داشته باشد.این ماموریت خطیر و مهم به عهده یک اختر فیزیکدان مالزیایی قرار گرفت فردی که در حال حاضر ریاست دفتر امور فضای خارج را به عهده داشته و احتمالا وظیفه وی برقراری ارتباط با حیاتهای فرازمینی خواهد بود.

نقاشی بیگانه‌ها بر مزارع: حلقه مرموزی که به صورت ناگهانی بر روی منطقه ای روستایی در اندونزی مشاهده شد روزانه ده‌ها هزار نفر را برای بازدید از این منطقه مرموز به سوی آن راهی کرد.این طرح شعاعی برابر 34 متر داشته و از اشکال دایره‌ای و مثلثی تشکیل شده است، یکی از محبوب ترین نظریه ها درباره این حلقه ها بر پایه تلاش فرازمینی ها برای فرستادن نشانه، اخطار یا اطلاعات به زمین مطرح شده است.

مدارک دولتی حضور بیگانه‌ها: هزاران پرونده مرتبط با مشاهده یوفوها و آدم ربایی های آنها برای اولین بار توسط وزارت دفاع بریتانیا منتشر شد. این پرونده های جدید که حاوی تصاویری نیز بودند نشان می دادند چگونه در سال 1967 برای چندین ساعت خطر جنگی جهانی به واسطه احتمال حمله بیگانه های فضایی به بریتانیا جهان را تهدید کرده است.

هشدار جدی دانشمندان: دانشمندانی از دانشگاه های کمبریج، اوپن، سنت اندروز و مدرسه علوم دینی "پاسیفیک لوتران" اخطار دادند دولتهای جهان در صورت برقراری تماس بیگانگان فضایی با زمین باید برای اجرای برنامه های هماهنگ شده آمادگی کامل داشته باشند و سازمان ملل متحد نیز باید بخشی را با عنوان دفتر "امور فرازمینی" راه اندازی کند تا در این بخش به برنامه ریزی و طراحی نقشه‌هایی برای چگونگی برخورد با بیگانگان فضایی پرداخته شود. این دانشمندان به سازمان ملل متحد اخطار دادند این سازمان باید برای برخورد با بیگانگان فضایی برنامه هایی را آماده کرده و کشورها را برای همکاری جهانی برانگیزد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این موجودات با انسانها رفتاری دوستانه داشته باشند.