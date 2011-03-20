خبرگزاری مهر در لرستان ممتاز عمل کرده است/ تحقق شعار امانتداری

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح نقش رسانه های در توسعه فرهنگی استان اظهار داشت: نقش رسانه ها در این زمینه یک نقش کلیدی است.

وی ادامه داد: در حقیقت رسانه ها می توانند موج فرهنگی را در یک جامعه به وجود آورند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رسانه ها می توانند تحول فرهنگی در استان ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند در راستای توسعه فرهنگی استان اقدامات موثری را انجام دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید در این حوزه ورود پیدا کرده و خوب عمل کنند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تاکنون رسانه ها در این حوزه در سطح استان لرستان خوب عمل کرده اند و یار و یاور خوبی برای متولیان فرهنگی بوده اند.

وی همچنین پیرامون فعالیت خبرگزاری مهر در استان لرستان نیز بیان داشت: من بارها نظر خود را راجع به فعالیت موثر خبرگزاری مهر اعلام کرده ام.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: خبرگزاری مهر از نظر کیفیت و جامعیت خبری در لرستان ممتاز و خوب است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این خبرگزاری در لرستان خوب عمل کرده است، یادآور شد: خبرگزاری مهر در لرستان هم اخبار را درست رصد می کند و هم آنها را به درستی منتقل می کند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد خبرگزاری مهر در این استان مصداق همان شعار "رعایت امانتداری" این خبرگزاری است که به خوبی آن را در عرصه عمل رعایت می کنند.