  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

حجت الاسلام میرعمادی:

خبرگزاری مهر در لرستان ممتاز عمل کرده است/ تحقق شعار امانتداری

خبرگزاری مهر در لرستان ممتاز عمل کرده است/ تحقق شعار امانتداری

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر رعایت شعار امانتداری در عملکرد خبرگزاری مهر در استان لرستان، فعالیت دفتر لرستان این خبرگزاری را ممتاز خواند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح نقش رسانه های در توسعه فرهنگی استان اظهار داشت: نقش رسانه ها در این زمینه یک نقش کلیدی است.

وی ادامه داد: در حقیقت رسانه ها می توانند موج فرهنگی را در یک جامعه به وجود آورند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رسانه ها می توانند تحول فرهنگی در استان ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند در راستای توسعه فرهنگی استان اقدامات موثری را انجام دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید در این حوزه ورود پیدا کرده و خوب عمل کنند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تاکنون رسانه ها در این حوزه در سطح استان لرستان خوب عمل کرده اند و یار و یاور خوبی برای متولیان فرهنگی بوده اند.

وی همچنین پیرامون فعالیت خبرگزاری مهر در استان لرستان نیز بیان داشت: من بارها نظر خود را راجع به فعالیت موثر خبرگزاری مهر اعلام کرده ام.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: خبرگزاری مهر از نظر کیفیت و جامعیت خبری در لرستان ممتاز و خوب است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این خبرگزاری در لرستان خوب عمل کرده است، یادآور شد: خبرگزاری مهر در لرستان هم اخبار را درست رصد می کند و هم آنها را به درستی منتقل می کند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد خبرگزاری مهر در این استان مصداق همان شعار "رعایت امانتداری" این خبرگزاری است که به خوبی آن را در عرصه عمل رعایت می کنند.

کد مطلب 1276815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها