"شیرآباد" غار دیو سپید شاهنامه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اگرچه غارنوردان آن را به دلیل محل قرارگیری اش با نام شیرآباد می‌شناسند اما هنوز هم بین اهالی گلستان با نام "دیو سفید " شناخته می‌شود.

غار و آبشارهای شیرآباد در 55 کیلومتری شرق گرگان، در حد فاصل شهرهای علی آباد کتول و آزادشهر قرار دارند.

این جاذبه های دیدنی درست جایی در جنوب روستای شیرآباد که از توابع بخش رامیان به شمار می‌آید قرار گرفته و نزدیکترین شهر به غار شیرآباد، شهر خان ببین است و نزدیک‌ترین روستا به آن، روستای شیر آباد است.

این غار و آبشارهای معروف آن، 20 کیلومتر از روستای شیرآباد فاصله دارند و برای رسیدن به آنها کافیست از مسیر خان ببین به روستای شیرآباد پنج کیلومتر را به سمت جنوب بروید.

بعد از عبور از روستای شیرآباد 3 کیلومتر جاده آسفالته را ادامه داده سپس راه مالرویی را پیش بگیرید که در این منطقه خودنمایی می‌کند.

این راه، به سمت آبشارها پیش می‌رود و غار بعد از آبشار دوم و نرسیده به آبشار سوم واقع شده است و دهانه بزرگ این غار در سمت راست به خوبی مشخص است.

غار شیرآباد (دیو سپید) از نظر درجه سختی برای غارنوردان، غار ساده ای است که دسترسی به آن ساده بوده و غارنوردی در آن نیاز به ابزارهای حرفه ای ندارد. این امر به معنای آن نیست که می‌توانید بی گدار و تنها به آب بزنید یا با یک گروه نابلد راهی این غار شوید و گروه بلد و آشنا به غارنوردی نیاز است. غار دیو سپید هم مثل هر غار دیگری خطرات خودش را دارد و برای بازدید از آن باید با یک تیم باتجربه همراه شد.

با ورود به غار، تاریکی مطلق و انعکاس صدای حرکت آب در غار، افسانه قدیمی دیو سفید در شاهنامه ‌را دامن می‌زند.

غار شیرآباد یک غار طبیعی است که بشر در ساخت آن نقشی نداشته است، یک غار آبی و رودخانه‌ای که طول آن به حدود 235متر می‌رسد و قطر دهانه آن 9 تا 15 متر اندازه گیری شده است.

در کف غار دیو سپید آب سردی جاری است که حدود 10 تا 11 درجه سانتیگراد دما دارد و آب این غار به رودخانه شیرآباد در دامنه پائین غار می‌ریزد و در ادامه مسیر خود، به هفت آبشار جنگلی می‌پیوندند.



رطوبت و دمای مناسب این غار، آن را تبدیل به زیستگاه مناسبی برای بعضی از گونه‌ها مثل سمندر کور غارزی گرگانی کرده که فقط در این غار و غارهای اطراف زندگی می‌کند.



بیشترین بخش غار تاریک است و در انتهای آن چشمه ای دیده می‌شود که ظاهرا منشأ ایجاد غار در طول قرن‌های گذشته بوده است.

به دلیل ویژگی‌های ساختمانی و جنس زمین، حرکت آب باعث تشکیل استخر، استالاکتیت، بستر گلی و چسبنده و پدیده‌های مختلف در طول مسیر شده است.

برخی بر این باورند که این غار همان غاری است که حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود آورده است و بین آبشار سوم و چهارم مسیر فرعی است که به این غار ختم می‌شود و اهالی معتقدند تا به حال کسی به انتهای این غار نرسیده است.



اگرچه طول این غار از دهانه تا محل چشمه انتهایی حدود 240 متر اندازه گیری شده است ولی هنوز انتهای غار به درستی مشخص نشده است و غار در ارتفاع 310 متری از سطح دریای آزاد واقع شده است.

هرچه در غار به جلو می‌روید، عمق آب بیشتر می‌شود، نفس کشیدن در غار به دلیل پخش شدن گاز گوگرد کمی مشکل است، کمی که جلوتر می‌روید سمندرهای غارزی گرگانی را در این غار مشاهده می‌کنید که بزرگترین سمندر‌های آبی جهان هستند.

سمندر غارزی گرگانی در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN قرار دارد و از نظر زیستی در وضعیت بحرانی یا " CR " فهرست بندی شده است.

حدود 200 متر که به جلو می‌روید به دلیل زیاد شدن آب دیگر قادر به جلوتر رفتن نیستید و برای پیشروی احتیاج به وسایل غواصی دارید.



در قسمت اعظم غار تاریکى مطلق حکمفرماست و در انتهاى غار نیز چشمه اى وجود دارد که منشأ ایجاد غار در طول قرن هاى گذشته است و به دلیل ویژگى هاى ساختمانى و جنس زمین، حرکت آب موجب تشکیل استخر، سنگ هاى استالاگتیت و بستر گلى شده است.

انعکاس صداى حرکت آب درمسیر تبدیل به زمزمه و صداهایى درغار شده که این مسئله شایعات مختلفى را درباره غار بین اهالى رواج داده است.

به هر حال این استان با جاذبه های متعددش و وجود چنین جاذبه های ناب و منحصر به فردی پذیرای گردشگران نوروزی است و چنانچه به این استان سفر کردید بازدید از این جاذبه های خدادادی که هر یک تاکیدی بر قدرت خداوند متعال است را فراموش نکنید.