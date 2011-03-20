114 خادم بازنشسته حرم حضرت معصومه‌(س) تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه‌(س) در این مراسم با اشاره به روایاتی، قم را حرم اهل بیت‌(ع) عنوان کرده‌ و گفت: خدمت به حضرت فاطمه معصومه‌(س) خدمت به تمام اهل بیت(ع) است.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی با بیان اینکه رسول اعظم‌(ص) به امر خدا اجر و مزد رسالت خود را محبت اهل بیت دانستند افزود: شما خادمان حضرت فاطمه معصومه‌(س) عمر خود را برای این دعوت پیامبر در یکی از بهترین مکان‌ها صرف کرده‌اید.



وی خاطرنشان کرد: بازنشسته یعنی کسی که با ایمان، اخلاص و صداقت کاری را که به او سپرده شده به پایان برساند.



امام جمعه قم در پایان به خادمان بازنشسته حضرت فاطمه معصومه‌(س) توصیه کرد با حضور روزانه یا هفتگی در حرم و امضاء دفتر مخصوص، همچنان خادم حرم باقی بمانند.



در پایان این مراسم از ۱۱۴ نفر از برادران و خواهران بازنشسته حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه‌(س) تجلیل شد.