۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

احمد زنگو:

آمریکا از به وجود آمدن ایران جدید در منطقه وحشت دارد

قم - خبرگزاری مهر: طلبه نیجریه‌ای مقیم قم با اشاره به دخالت‌های آمریکا در منطقه تأکید کرد: علت دخالت آمریکا در منطقه این است که به شدت از به وجود آمدن ایرانی جدید در منطقه احساس وحشت دارد.

عبدالله احمد زنگو که در سطح چهار حوزه علمیه در قم اشتغال به تحصیل دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: رخ دادن انقلاب اسلامی در ایران بزرگ‌ترین کابوس برای آمریکا در منطقه بود و آنها بعد از سال‌ها متوجه شدند که ایران از دستشان رفته است و نمی‌خواهند حادثه مشابهی در هیچ کجای دنیا برای آنها اتفاق بیفتد.

وحشت آمریکا از الگوگیری از انقلاب ایران

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها با صراحت این احساس ترس و وحشت را بیان می‌کنند‌‌ همان طور که وزیر دفاع آمریکا بعد از ورود به بحرین و صدور دستور برای کشتار مردم مظلوم این کشور به صراحت به این مطلب اعتراف کرد.

این طلبه سطح چهار حوزه ابراز داشت: ایران اسلامی در طول بیش از ۳۰ سال توانسته است در مقابل آمریکا با هوشمندی ایستادگی کند و سیاست‌های این کشور زورگو را به چالش بکشد.

احمد زنگو تاکیدکرد: امروز وقتی بیداری ملتهای اسلامی را مشاهده می‌کند از تبدیل قیام‌های آن‌ها به انقلابی مانند ایران واهمه دارد و به همین دلیل این چنین خشونت بار با مردم بحرین مقابله می‌کنند.

آمریکا شریک جنایات بحرین است

وی اضافه کرد: جنایات بحرین به دنبال سفر وزیر دفاع آمریکا به این کشور آغاز شد و نیروهای عربستان با موافقت آنها به خاک این کشور تجاوز کرده‌اند و باید پاسخگوی جنایات خود باشند.

این طلبه نیجریه‌ای تصریح داشت: مردم بحرین قبل از سفر وزیر دفاع این کشور جنایتکار چندین هفته با کمال آرامش به تظاهرات پرداخته و به دنبال حقوق خود بودند و کشتاری درکار نبود اما معلوم است که بعد از ورود این ملعون این جنایات شروع شد و امریکا نقش اول را در این جنایات دارد.

انتقاد از سکوت مفتیان عربی

وی با اشاره به سکوت مرگبار علما و مفتیان کشوهای عربی افزود: بسیاری از این افراد امروز سکوت کرده‌اند و سخن بر زبان نیاورده‌اند در حالی که روایت از پیامبر(ص) نقل شده است که کسی که به فریاد برادر مسلمان و مظلوم خود بی‌توجه باشد مسلمان نیست.

این طلبه خارجی حوزه قم اضافه کرد: مگر شیعیان بحرین انسان نیستند که برخی با سکوت خود به جنایات حکام سعودی و بحرینی در کشتار این مردم مظلوم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه ما نباید از کمک و دعا برای مظلومان بحرین کوتاهی کنیم افزود:‌‌ همان طور که خداوند فرموده خداوند خواسته است تا نور خود را تمام کند ولو اینکه مشرکان و کافران از آن اکراه داشته باشند ما هم نباید از انتشار نور حق بر همه جهان ناامید باشیم و بدانیم انشاء الله این تحولات مقدمه ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

