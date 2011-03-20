15 هزار مازنی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

سرهنگ پاسدار احمد ذلیکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: حدود 70 درصد زائران سرزمین نور را جوانان و نوجوانان اعم از دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می دهند.

وی آشنایی بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت،مشاهده آثار رشادت های رزمندگان اسلام و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب از جمله دلائل حضور شهروندان در مناطق عملیاتی دوران هشت ساله دفاع مقدس اعلام کرد.

ذلیکانی با اشاره به ویژگی این دوره از اعزام راهیان نور، بیان داشت: حضور گردشگران خارجی و اقلیت های مذهبی از جمله ویژگی های اعزام کاروان راهیان نور است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان دوره اعزام کاروان های راهیان نور، 40 هزار زائر مازندرانی در قالت 841 کاروان به سرزمین نور اعزام شوند.

اعزام کاروان های راهیان نور از 15 اسفند به مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز شده و تا 20 فروردین ماه سال آینده این اعزام ادامه خواهد داشت و شهرواندان مازندرانی از این مناطق دیدن خواهند کرد.