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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های هم بین المللی به شرح زیر است.

- با شلیک بیش از 100 فروند موشک به لیبی، غرب حمله به این کشور آفریقایی را آغاز کرد.

-"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از تایید فرمان حمله به لیبی توسط کاخ سفید خبر داد.

- محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته در هنگام شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر مورد حمله قرار گرفت. 

- در پی حمله نیروهای خارجی بله لیبی بیش از 20 نفر کشته شدند.

- شمار کشته شدگان اعتراضات مردمی یمن به 55 نفر رسید.

- روسیه نگرانی خود را از آغاز حمله نظامی به لیبی اعلام کرد.

- شمار کشته شدگان سیل فیلیپین به 11 نفر رسید.

- در انفجار معدن در پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.

- نروژ از اعزام 6 فروند جنگنده برای کمک به نیروهای حمله کننده به لیبی خبر داد.

- در جریان تحولات روز گذشته عراق سه نفر در بغداد کشته و 23 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 1276854

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