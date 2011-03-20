عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- با شلیک بیش از 100 فروند موشک به لیبی، غرب حمله به این کشور آفریقایی را آغاز کرد.

-"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از تایید فرمان حمله به لیبی توسط کاخ سفید خبر داد.

- محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته در هنگام شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر مورد حمله قرار گرفت.

- در پی حمله نیروهای خارجی بله لیبی بیش از 20 نفر کشته شدند.

- شمار کشته شدگان اعتراضات مردمی یمن به 55 نفر رسید.

- روسیه نگرانی خود را از آغاز حمله نظامی به لیبی اعلام کرد.

- شمار کشته شدگان سیل فیلیپین به 11 نفر رسید.

- در انفجار معدن در پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.

- نروژ از اعزام 6 فروند جنگنده برای کمک به نیروهای حمله کننده به لیبی خبر داد.

- در جریان تحولات روز گذشته عراق سه نفر در بغداد کشته و 23 نفر دیگر نیز زخمی شدند.