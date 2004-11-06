التون جان رفتارهاي نامناسب خوانندگان راك را به سخره مي گيرد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، سر التون جان تصميم دارد اين كنسرت كمدي را با موضوع يك ستاره مسن موسيقي راك وبا الهام از فعاليت هاي هم دوره اي هاي خود و همچنين از مدارك و گزارشات ترتيب دهد .

او مي گويد: اين كنسرت را با حمايت شبكه " اي بي سي" برگزار مي كنم. شبكه اي كه سالها برگزاري كنسرت هاي گروه " اسپينال تپ" را به عهده داشت. اين كنسرت در مورد فرد مشخصي نخواهد بود بلكه ثمره حضور سي ساله من در عرصه موسيقي راك است و آنچه من از فضاي آن برداشت كرده ام. من بسياري از ستاره هاي موسيقي راك و رفتارهاي نامناسب آنها را ديده ام . اين كمدي در مورد مردم اطراف آنها و همچنين طرفداراني است كه آنها را به اينجا رسانده اند.

گفتني است كه سه سال پيش سوژه اين كمدي را " باب هالي" مدير اجرايي برنامه هاي التون جان پيشنهاد كرد و بالاخره با پافشاري هايي كه روي برگزاري اين كنسرت داشت، امسال توانست جان را راضي كند.

اومي گويد: معتقدم كه رفتارهاي ستاره هاي موسيقي مي تواند بسيار موثر باشد، همانطور كه رفتار ستاره هايي چون " را استوارت"،"ميك جاگر" و "فردي مركوري" موثر بود.

در اين پروژه جمعي از آهنگسازان و صدابرداران التون جان را همراهي مي كنند.



