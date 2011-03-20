روزانه 10 هزار زائر از مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر دیدن می کنند

عبدالمجید عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: حرکت کاروان های راهیان نور امسال در مقایسه به سال گذشته زودتر آغاز شده و از آبان ماه با حرکت کاروان های دانش‌آموزان‌ این حرکت فرهنگی و معنوی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر ظرفیت بازدیدکنندگان از این مرکز به صورت متوسط روزانه بین 9 تا 10 هزار نفر بوده است، عنوان کرد: خدمات رسانی و ساعت کاری این مرکز روزانه از ساعت هشت صبح تا 20 و 30 دقیقه است و در این ساعات با استقبال زائران روبرو هستیم؛ پیش بینی می‌شود از امروز این ظرفیت بین 25 تا 30 هزار نفر نیز برسد.



عقیلی با اشاره به نوع فضای این مرکز گفت: مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر یک محیط نمایشگاه و گالری و موزه‌ای است. امسال نیز برای ارتقای این مرکز، موزه مستند عکس به ویژه راه اندازی غرفه عکس شهدای تکاورهای پایگاه دریایی خرمشهر، غرفه شهدای نیروی زمینی پادگان دژ خرمشهر اضافه شد.



وی تصریح کرد: همچنین امسال برای بهره‌گیری بهتر بازدیدکنندگان از این مرکز خدمات فرهنگی مانند راه اندازی سامانه بلوتوث برای انتقال عکس های موزه به گوشی های عموم و نمایشگاه کتاب نرم‌افزار با موضوع خرمشهر و دفاع مقدس ارائه می شود.