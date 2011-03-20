توضیحات وزیرارتباطات درباره وضعیت موبایل در نوروز/ وعده به مسافران

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های نظارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش اختلالات شبکه ای در حوزه های موبایل و تلفن و اینترنت به دلیل شروع سال جدید و استفاده مکرر مردم از خدمات ارتباطی و مخابراتی اظهار داشت: از چند ماه پیش هماهنگی های لازم با اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق برگزاری جلسات و انجام مکاتبات برای فراهم آوردن امکانات مورد نیاز که پاسخگوی نیازهای مسافران نوروزی باشد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، مشکلات موجود در سال های گذشته در حوزه های تلفن همراه و ثابت به اپراتورها منعکس و قالب های مشخصی نیز برای آنها ارسال شده تا براساس آن مشکلات را برطرف و ارتباطاتی با کیفیت تر نسبت به گذشته را برای نوروز 90 فراهم کنند.

ارتباطی سالم و بدون اختلال برای تمامی مشترکان

تقی پور با بیان اینکه اپراتور ‌همراه اول با بهره گیری از خدمات مشاوره ای شرکت های بزرگ مشاور در سطح جهانی، ‌اقدام به بازنگری و باز طراحی در اکثر مناطق تحت پوشش شبکه خود کرده و اصلاحات قابل توجهی در این شبکه انجام شده است افزود: به عنوان نمونه مدیران اپراتور اول اعلام کرده اند که با ایجاد ظرفیت پیش بینی شده در شبکه پیامک و سوئیچینگ در نقاط مسافرپذیر تلاش کرده اند که ارتباطی سالم و بدون اختلال را برای تمامی مشترکان همراه اول در ایام نوروز فراهم کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به نظارت های انجام شده و گزارش های ارسالی از سوی اپراتورها، به نظر می رسد شاهد ارتباطی بهتر از گذشته در ایام نوروز در مناطق زیارتی، گردشگری و سیاحتی کشور باشیم.