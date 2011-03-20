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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

اختصاصی مهر /

توضیحات وزیرارتباطات درباره وضعیت موبایل در نوروز/ وعده به مسافران

توضیحات وزیرارتباطات درباره وضعیت موبایل در نوروز/ وعده به مسافران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مشکلات شبکه های ارتباطی موجود در سالهای گذشته به اپراتورها منعکس و قالبهای مشخصی برای رفع این مشکلات به آنها ارسال شده است وعده داد که ارتباطاتی با کیفیت تر نسبت به گذشته برای مردم در نوروز 90 فراهم شود.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های نظارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش اختلالات شبکه ای در حوزه های موبایل و تلفن و اینترنت به دلیل شروع سال جدید و استفاده مکرر مردم از خدمات ارتباطی و مخابراتی اظهار داشت: از چند ماه پیش هماهنگی های لازم با اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق برگزاری جلسات و انجام مکاتبات برای فراهم آوردن امکانات مورد نیاز که پاسخگوی نیازهای مسافران نوروزی باشد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، مشکلات موجود در سال های گذشته در حوزه های تلفن همراه و ثابت به اپراتورها منعکس و قالب های مشخصی نیز برای آنها ارسال شده تا براساس آن مشکلات را برطرف و ارتباطاتی با کیفیت تر نسبت به گذشته را برای نوروز 90 فراهم کنند.
 
ارتباطی سالم و بدون اختلال برای تمامی مشترکان
 
تقی پور با بیان اینکه اپراتور ‌همراه اول با بهره گیری از خدمات مشاوره ای شرکت های بزرگ مشاور در سطح جهانی، ‌اقدام به بازنگری و باز طراحی در اکثر مناطق تحت پوشش شبکه خود کرده و اصلاحات قابل توجهی در این شبکه انجام شده است  افزود: به عنوان نمونه مدیران اپراتور اول اعلام کرده اند که با ایجاد ظرفیت پیش بینی شده در شبکه پیامک و سوئیچینگ در نقاط مسافرپذیر تلاش کرده اند که ارتباطی سالم و بدون اختلال را برای تمامی مشترکان همراه اول در ایام نوروز فراهم کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به نظارت های انجام شده و گزارش های ارسالی از سوی اپراتورها، به نظر می رسد شاهد ارتباطی بهتر از گذشته در ایام نوروز در مناطق زیارتی، گردشگری و سیاحتی کشور باشیم.
کد مطلب 1276905

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