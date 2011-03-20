به گزارش خبرنگار مهر، کاراته ایران در طول سالهای اخیر بیش از هر چیز از بی ثباتی در بخش مدیریت و حواشی مختلف و متعدد لطمه خورد تا آثار و تبعات آن به سال 89 نیز کشیده شود. 27 بهمن ماه 88 انتخابات فدراسیون کاراته برگزار شد و علیرضا آهی پس از نزدیک به یکسال سرپرستی در حالی با صندلی ریاست فدراسیون خداحافظی کرد که برنامه های او کاراته را به ثبات و آرامش نسبی رسانده بود. سید عباس احمد پناهی با پشتوانه و حمایت مردان با نفوذی چون ناظریان، آشوری، دباغیان و رهنما از مجمع رای اعتماد گرفت.

به نظر می رسید با حضور این تیم کاری، روزهای خوشی در انتظار کاراته باشد ولی خیلی زود ورق برگشت و وعده ها فراموش شد. اتاق فکری که پناهی قولش را داده بود یکی دو جلسه بیشتر نداشت و به دست فراموشی سپرده شد وهمه تصمیمات از سوی شخص رئیس فدراسیون گرفته شود.

تصمیماتی که کادر فنی تیم ملی را کنار گذاشت و با دوپاره کردن تیم های ملی اعزامی به رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی گوانگجو، طولانی شدن انتخابی ها و نتایج ضعیف در رقابتهای جهانی صبربستان را به دنبال داشت. در همان زمان هم خبرگزاری مهر در چند مرحله نسبت به این تصمیمات هشدار داد. تصمیماتی که یک روز هفت کاراته کایی که به اعتراض اردو را ترک کردند را اخراج کرده و روز دیگر آنها را به اردو دعوت و حتی به تورنمنت ترکیه اعزام کرد.

نتیجه هم آن شد که تک مدال نقره حامد زیگساری در مسابقات جهانی صربستان حاصل آن تیم پرحاشیه بود و رئیس هم از تبدیل شده برنز دوره قبل رقابتهای جهانی به نقره به عنوان یک موفقیت نام برد.

یکی از مشکلات فدراسیون کاراته اتفاقات مسابقات غرب آسیا بود. این رقابتها به میزبانی ایران برگزار شد و اختلاف بر سر کسب کرسی ریاست کاری کرد کارستان که مسابقات در داخل ایران بدون تیمی از ایران برگزار شد و عرب ها جام را بردند و رفتند. معلوم هم نشد مقصر این جنگ زرگری ریاست که بود.

نکته مهم دیگر تلاش نافرجام برای کسب سکوهای بین المللی بود. پناهی در حالی که تنها چند ماه از مدیریت در فدراسیون کاراته را پشت سر می گذاشت برای کسب کرسی های بین المللی آن هم در فدراسیون جهانی کاندیدا شد. او برای رسیدن به این هدف تلاش های فراوانی انجام داد و موفقیتی در اجلاس جهانی صربستان کسب نکرد. راهی که وی انتخاب کرده بود از قبل هم نافرجام بودنش محرز و از سوی کارشناسان اعلام شده بود ولی پناهی به دسته بندی های داخل WKF آشنایی نداشت و امیدواریم که او در چین وانتخابات قاره ای به هدف خود برسد.

اما موفقیت بزرگ کاراته در سال 89 حضور بانوان در مسابقات رسمی قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی بود. راه کسب مجوز حضور بانوان محجبه ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا از چند سال پیش در زمان ریاست ناظریان بر فدراسیون کاراته آغاز شده بود و در این مدت سمندر ، کتیرایی و آهی بخشی از این راه را طی کردند تا در زمان پناهی به مقصد رسید.

بانوان کاراته کای ایرانی چند سالی است که به امید حضور در میادین رسمی تمرین می کردند و در مسابقات جوانان آسیا و بازیهای آسیایی گوانگجو به خوبی حقانیت خود را به اثبات رسانیده و سخت امیدوارند که در سالهای آتی راه حضور در مسابقات جهانی را نیز طی کنند.

کاراته ایران در سال 89 چهار میدان رسمی را پشت سر گذاشت. کمپ جهانی یونان که کارشناسان معتقدند میدان رسمی نیست و یک کمپ تمرینی است. رقابتهای جوانان و امید آسیا، قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی گوانگجو که در این چهار میدان دو عنوان قهرمانی در یونان و جوانان آسیا و یک عنوان سومی در بازیهای آسیایی کسب کرد.

10 مدال طلا ، 8 نقره و 7 برنز حاصل تلاش نمایندگان ایران در این میدانهای رسمی بود. البته در این بخش تنها میدانهای رسمی مد نظر قرار گرفته و تورنمنت هایی که تیم ملی یا سبک ها حضور داشته اند لحاظ نشده است.



احمد صافی سرمربی ایرانی تیم ملی کره جنوبی و تیم دانشگاه آزاد در مورد کاراته ایران در سال 89 می گوید: در مسابقات جهانی تنها یک برنز کسب شد و در بازیهای آسیایی نیز از چهار فرصت برای کسب مدال طلا تنها از دو فرصت بهره بردیم و این یعنی یک موفقیت نسبی و نه صد در صد.

وی ادامه داد: سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش داریم. معمولا در کاراته نتایج، موفقیت ها و ثبات را در حد فاصل دو دوره مسابقات قهرمانی آسیا می سنجند. ما در مالزی با کسب شش مدال طلا رکورد زدیم. اگر قرار است موفقیتی را به تصویر بکشیم باید در مسابقات قهرمانی آسیا که در چین برگزار خواهد شد نیز این حد نصاب را تکرار کرده و قهرمان شویم.

سید عباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته به خبرنگار مهر گف: به اهدافی که از قبل برای سال 89 ترسیم کرده بودیم دست یافتیم. بزرگترین موفقیت ما کسب مجوز حضور بانوان بود که اولین حضور خود در میادین رسمی را تجربه کردند. ضمن اینکه بحث آموزش را جدی گرفته و دوبار رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی و یک بار رئیس کمیته داوران آسیا به تهران آمده و داوران ما به کلاس های بین المللی اعزام شده و ارتقاء گرفتند.

وی افزود: برای اولین بار مربیان تیم ملی با هدف استعداد یابی به استانها اعزام شده و نفرات نخبه را به مسابقات انتخابی تیم ملی و اردوهای آمادگی دعوت کردند. ضمن اینکه بحث اتوماسیون اداری اجرا شد و اکنون سراسر کشور با ما از طریق سایت اداری ارتباط داشته و کارها را پیگیری می کنند. در سال 90 همه کاراته کاهای ایران باید در بانک اطلاعاتی فدراسیون ثبت نام کنند.

رئیس فدراسیون کاراته به حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 90 اشاره کرد و گفت: هدف ما کسب موفقیت در این میدان بزرگ است. ضمن اینکه تشکیل سه سازمان تیم های ملی، لیگ و مسابقات و سبک های آزاد را نیز طراحی کرده ایم که در زمان خود اجرا خواهد شد.

پناهی در پایان گفت: نگاه ما بازیها آسیایی 2014 است. در نظر داریم گروه سنی مناسبی که بتوانند در این میدان بزرگ موفق شوند را انتخاب کرده و تا رسیدن به بازیهای آسیایی و کسب موفقیت در آن به مسابقات رسمی و بین المللی اعزام شده و با تجربه بالا و آمادگی مناسب راهی کره جنوبی شوند.