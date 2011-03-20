روزانه 16 هزار مسافر در گلستان اسکان داده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در نشست این ستاد افزود: 203مدرسه در قالب یک هزار و 560 کلاس درس به منظور آمادگی پذیرش مسافران نوروزی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد یاد شده، 453 کلاس ویژه، 357 کلاس عادی، 49 سوئیت و 40 درصد پیش بینی ذخیره مدارس برای مواقع اضطراری جهت اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

فعالی ظرفیت اسکان مسافران در هتل ها را یک هزار و 217 نفر، در مهمانپذیرها 599 نفر، در منازل استیجاری 960 نفر، در کمپ ها 600 نفر و در سایر واحدهای اقامتی 5 هزار نفر اعلام کرد.

وی یادآور شد: 8 موزه در سطح استان، ایام نوروز برای بازدید مسافران دایر است و در این ایام 16 نمایشگاه صنایع دستی آماده بازدید مسافران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: 50 کیوسک و پایگاه اطلاع رسانی و راهنمای مسافران، 22 پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر، 18 پایگاه اطلاع رسانی و راهنمای مسافرین، سه تلویزیون شهری و 11 سینمای رو باز در سطح استان برای رفاه حال مسافران راه اندازی شده است.

فعالی تصریح کرد: اجرای 48 برنامه فرهنگی هنری توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی در قالب نمایشگاههای هنرهای تجسمی، کتاب، موسیقی و برنامه های شادمانه در مراکز تفرجی در سطح استان اجرا می شود.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان افزود: 50 دستگاه اجرایی در ستاد تسهیلات سفرهای استان با 20 هزار نفر نیرو مشغول به فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال 90 مرزبانی استان با برپایی 6 پایگاه در محدوده تحت پوشش و یک نمایشگاه در سه راهی اینچه برون اقدام به راهنمایی و انتقال پیامهای امنیتی و معرفی جاذبه های موجود در محدوده مرزی کرده است.