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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

قیام مردم یمن/

وزیر حقوق بشر رژیم صالح به قطار استعفا کنندگان پیوست

وزیر حقوق بشر رژیم صالح به قطار استعفا کنندگان پیوست

رسانه های خارجی از پیوستن وزیر حقوق بشر یمن به جمع استعفا کنندگان به سبب کشتار انقلابیون این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هدی البان" یمن شب گذشته از سمت خود و حزب حاکم این کشور استعفا کرد.

وی در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام در اعتراض به کشتار وحشیانه معترضین در صنعا و دیگر شهرهای یمن صورت گرفته است.

البان در بخش دیگر بیانیه اظهار داشت : عاملان کشتار مردم باید شناسایی و محاکمه شوند. در قتل عام روز جمعه در یمن حدود 500 نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و زخمی شدند.

خاطرنشان می شود هدی البان سومین وزیر مستعفی دولت یمن به شمار می رود. پیش از این "نبیل الفقیه" وزیر گردشگری و "حمود الهتار" وزیر امور اوقاف این کشور نیز از سمت خود استعفا کرده بودند.

کد مطلب 1276953

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