وزیر حقوق بشر رژیم صالح به قطار استعفا کنندگان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هدی البان" یمن شب گذشته از سمت خود و حزب حاکم این کشور استعفا کرد.

وی در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام در اعتراض به کشتار وحشیانه معترضین در صنعا و دیگر شهرهای یمن صورت گرفته است.

البان در بخش دیگر بیانیه اظهار داشت : عاملان کشتار مردم باید شناسایی و محاکمه شوند. در قتل عام روز جمعه در یمن حدود 500 نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و زخمی شدند.

خاطرنشان می شود هدی البان سومین وزیر مستعفی دولت یمن به شمار می رود. پیش از این "نبیل الفقیه" وزیر گردشگری و "حمود الهتار" وزیر امور اوقاف این کشور نیز از سمت خود استعفا کرده بودند.