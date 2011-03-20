هشدار پلیس مرزبانی به مسافران برای ورود بدون گذرنامه به عراق

امیر سرتیب دوم یعقوب رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرگردانی امروز برخی مسافران نوروزی در برخی مرزهای کشور گفت: چنین اخباری صحیح نیست زیرا هر مسافری که دارای گذرنامه باشد می تواند از سه مرز غربی کشور عبور کند.

وی به آن دسته از مسافران نوروزی که قصد دارند بدون گذرنامه از مرزهای ارومیه به عراق داخل شوند هشدار داد: مرزهای غربی کشور در مرز ارومیه و عراق در دست دولت اقلیم کردستان و همچنین مورد تهدید عوامل ضد انقلاب است که این موضوع برای هر مسافر ایرانی تهدید جانی و مالی محسوب می شود و دولت عراق پاسخگو نیست.

معاون عملیاتی مرزبانی کشور اظهار داشت: نیروهای مرزبانی در صورت مشاهده هرگونه عبور غیرقانونی از مرز مسافران را دستگیر کرده و به دستگاه قضائی معرفی می کنند.