فرصت مغتنم تعطیلات نوروزی برای مطالعه را از دست ندهیم

شاید در جریان دلمشغولیهای زندگی و روزمرهگیهایی که گاه و بیگاه بدان ناچاریم کمتر فرصت و حتی حوصلهای برای مطالعه آزاد داشته باشیم ولیکن وقتی به تعطیلات نوروزی میرسیم مساله دیگر فرق میکند و اوقات فراغت آنقدر در اختیارمان هست که دستکم خواندن یک کتاب را در برنامه خود قرار دهیم.
چقدر خوب است در روزهای پایانی سال در کنار خریدهای مرسوم این روزها در سبد خرید خود یک کتاب هم جای دهیم و برنامهریزی کنیم که هر طور شده است وقتی هم برای مطالعه کنار بگذاریم. نگوییم وقت نداریم که چه دقایق و حتی ساعتها که در تعطیلات نوروزی به تماشای تلویزیون میگذرد و ایکاش در کنار آن هم فرصتی برای مطالعه باشد.
این روزها خیلی از کتابفروشیها کتابهای برتر خود را معرفی کرده و فهرستی از آنها در فروشگاهشان موجود است که این امر کمک شایانی به انتخاب کتاب خوب میکند همچنین در رسانهها نیز پیشنهادهایی برای مطالعه در روزهای تعطیلات آمده است که همه اینها میتواند راهنمایی برای مطالعه نوروزی باشد.
چقدر خوب است که در محافل خانوادگی در کنار همه مباحثی که درباره آن صحبت میکنیم دقایقی هم به بحث کتاب و مطالعه اختصاص دهیم. اگر کتاب خوبی خواندهایم آن را به دیگران پیشنهاد دهیم و یا از آشنایان بخواهیم که ما را در مطالعه آثار بهتر راهنمایی کنند.
و چقدر خوبتر است که در هدایای نوروزی جایی هم برای کتاب باز کنیم به ویژه کودکان و نوجوانان را به داشتن کتاب میهمان کنیم تا تشویق شوند در فرصت تعطیلات که برای آنها نزدیک به 15 روز است حتما وقتی را هم برای مطالعه اختصاص دهند.
امسال که دیگر پیکهای نوروزی هم میهمان خانه دانشآموزان نیست قطعا زمان فراغت آنها بیشتر است که لازم است از سوی والدین به مطالعه آزاد هدایت شوند تا لذت خواندن را از همان روزهای کودکی بچشند و به یک رفتار غالب در زندگیشان تبدیل شود.
باور کنیم که گنجاندن مطالعه آزاد در برنامه زندگیمان ضرورتی است که گرچه به فراموشی سپرده شده است ولی لازم است که احیا شود چراکه مطالعه زیرساخت اندیشه است و بدون اندیشه زندگی راه به خطا میرود.
با یک حساب ساده سرانگشتی میتوانیم به محاسبه ساعتهایی که به طور بهینه از آنها استفاده نمیکنیم دست یابیم؛ ساعتهایی که میتوانند با خواندن کتاب به لحظات ارزشمندتری تبدیل شوند. اگر با یک برنامهریزی درست برای تعطیلات خود تصمیمگیری کنیم قطعا متوجه خواهیم شد که آنقدر وقت در اختیار داریم که دستکم به مطالعه یک کتاب نائل شویم.
یک سال گذشته را مرور کنیم و ببینیم چقدر از وقت خود را برای مطالعه آزاد صرف کردیم و اگر فرصت بیشتری برای مطالعه در نظر گرفته بودیم در ارتقای سطح دانش و زندگیمان چقدر تاثیر داشت. بار دیگر مزایای خواندن کتاب را در نظر بیاوریم و با خود تصمیم بگیریم در سال جدید و از همین تعطیلات پیش رو یک اتفاق مهم در زندگیمان رخ دهد؛ یک اتفاق خوب به نام مطالعه بیشتر.
امید است که در سال جدید بیشتر بخوانیم، بدانیم و بیندیشیم.
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